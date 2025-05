Santorini ser ut til å betale prisen for sin skjønnhet. De imponerende klippene og de hvitkalkede landsbyene forblir faretruende plassert på ustabil grunn.

Øya har blitt satt i unntakstilstand etter at et jordskjelv med en styrke på 5,2 rammet onsdag kveld, det kraftigste i en rekke skjelv siden slutten av januar.

I løpet av den siste uken har tusenvis av nesten konstante jordskjelv – med dybder fra 5 km til 25 km – blitt registrert i regionen, ifølge en foreløpig rapport fra Tyrkias katastrofehåndteringsbyrå (AFAD) og Generaldirektoratet for Mineralforskning og Utforskning (MTA).

Santorini ligger på en aktiv vulkansk bue i det sørlige Egeerhavet langs den egeiske vulkanske buen, et seismisk aktivt område.

Øyas seismiske hendelser, som er grunne og begrenset til den egeiske platen, mangler dypere seismisk aktivitet, noe som tyder på at tektoniske spenninger er konsentrert i den øvre platen.

“Tidevannene som oppstår i det sørlige Egeerhavet, de afrikanske tidevannene, beveger seg for øyeblikket under de anatoliske tidevannene gjennom hele Egeerhavs-Kypros-buen,” sier Dr. Naci Gorur, en tyrkisk seismolog, til TRT World.

Jordskjelvene har vært spesielt konsentrert nær øya Amorgos, i et seismisk belte som strekker seg fra Athen til Bodrum og inkluderer vulkanske øyer som Milos, Santorini og Nisyros. Den egeiske subduksjonssonen, hvor den afrikanske platen synker under den egeiske, passerer like sør for denne buen.

“Disse jordskjelvene skyldes små sprekker under havet. Og selvfølgelig er det noe energitap med hver sprekk. Men det hjelper ikke å redusere varmeenergien forårsaket av disse jordskjelvene,” sier Gorur.

Men hjelper disse mindre skjelvene med å lette presset og forhindre et større og mer ødeleggende skjelv? Gorur er skeptisk.

“Det har en liten innvirkning. Så energitapet reduserer ikke energien forårsaket av noen av våre virkelige hendelser. Det gjør dem ikke ineffektive,” sier han.

Seismologen la til at hvis et større jordskjelv skulle inntreffe, ville effektene på Tyrkia være begrensede.

“Vi tror ikke at Tyrkia vil bli påvirket av dette,” sier han. Men vulkansk aktivitet er en annen sak.

“Hvis utviklingen av tidevann og vulkanisme er rettet mot Tyrkia, eller hvis det blir en reell vulkanisme. Hvis det blir til et vulkanutbrudd, vil asken som strømmer fra havet og lavaen påvirke Tyrkia,” sier han.

Gorur advarer om at tsunamier kan treffe Tyrkias kyst og forårsake skade, men “til en viss grad.”

“Disse jordskjelvene opererer for øyeblikket i form av en jordskjelvstorm,” sier han. “Selv om det for det meste er tektonisk, kan det ha vulkanske effekter.”

Vulkan eller ikke?

Seismisk aktivitet i en region med en lang historie med vulkanutbrudd vekker bekymring for en potensiell oppvåkning av Santorinis vulkaner, og om de nåværende skjelvene vil utløse magmaaktivitet.

Hellas er Europas mest jordskjelvutsatte land. Santorini er hjem til to vulkaner, som grenser til den undersjøiske vulkanen Nea Kameni, som ligger innenfor Santorini-kalderaen, og Kolumbo, som ligger under vann omtrent 8 km nordøst for øya.

Den foreløpige rapporten fra det tyrkiske katastrofebyrået AFAD og Generaldirektoratet for Mineralforskning og Utforskning (MTA) anerkjenner det komplekse forholdet mellom tektonisk og vulkansk aktivitet.

Rapporten bemerker: “Mens seismiske bevegelser som utvikler seg i et magmakammer kan forekomme, kan vulkanisme også oppstå som et resultat av tektoniske bevegelser.”

Gorurs mening stemmer overens med AFAD-rapporten om at platene for det meste skyldes tektoniske bevegelser “men det kan også ha vulkanske effekter.”

Historien antyder imidlertid at jordskjelv ikke nødvendigvis fører til utbrudd. Rapporten skiller mellom at seismisk aktivitet av lignende intensitet som registrert i samme region i løpet av 14 måneder mellom 2011-2012 ikke førte til noen vulkansk aktivitet.

Noen eksperter mener det er utilstrekkelig magma i kamrene som ligger dypt i vulkanen til å utløse et utbrudd.

Det siste store utbruddet av Santorini-vulkanen, kjent som det minoiske utbruddet, var ødeleggende. Det skjedde for rundt 3500 år siden, i 1600 f.Kr. Noen historikere har knyttet det til kollapsen av den minoiske sivilisasjonen på Kreta. Det siste, i 1950, var ikke like katastrofalt.

AFAD-rapporten uttaler at vulkansk aktivitet avhenger av en rekke geologiske faktorer “som typen og intensiteten av utbruddet, magma-vann-interaksjon og så videre.”

Sannsynligheten for et annet stort utbrudd i nær fremtid forblir uklar.

Ifølge Efthymios Lekkas, en gresk seismolog som leder den vitenskapelige overvåkningskomiteen for den egeiske vulkanske buen: “Vi har en veldig lang tid foran oss før vi står overfor en stor eksplosjon.”