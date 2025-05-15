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ЕС или ЕАЭС: куда движется Армения?
Армения диверсифицирует свою экономику. На рынке вооружений Россию заменила Индия, а сами армянские власти просчитывают возможность вступления в ЕС. Сможет ли Ереван отдалиться от Москвы?
ЕС или ЕАЭС: куда движется Армения?
Армения – Россия: уйти нельзя остаться
Армения и РФ вновь активно дружат. Скоро в Ереван прилетят глава МИД Сергей Лавров и спикер Совфеда Валентина Матвиенко, на парад в Москву приезжал премьер Никол Пашинян. Ранее Ереван объявил о приверженности вступления в ЕС, но не получил поддержки
Армения – Россия: уйти нельзя остаться
«Мастер сделок» обласкал вниманием арабов
Президент США Дональд Трамп отправился в ближневосточное турне, начав с Саудовской Аравии. Визит сопровождается заключением многомиллиардных соглашений, а также посланием Ирану о готовности к новой сделке.
«Мастер сделок» обласкал вниманием арабов
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Кашмирский фитиль у ядерного погреба
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Индо-пакистанский конфликт: кого поддержит Россия?
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Санкции: Брюсселю нечем Кремль удивить
Лидеры ЕС планируют дождаться встречи представителей Украины и РФ в Стамбуле, прежде чем просить Вашингтон ввести новые ограничения против Москвы. Об этом сообщили СМИ со ссылкой на источники. Какие рычаги давления на Кремль остались у Запада?
Санкции: Брюсселю нечем Кремль удивить
Зеленский бросил вызов Путину
Президент Украины Владимир Зеленский пригласил российского лидера Владимира Путина лично встретиться в Турции 15 мая. Если в Москве откажутся, то США могут расценить это как саботаж мирного процесса. Что выберет Кремль, разбирался TRT на русском
Зеленский бросил вызов Путину
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