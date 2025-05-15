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Армения диверсифицирует свою экономику. На рынке вооружений Россию заменила Индия, а сами армянские власти просчитывают возможность вступления в ЕС. Сможет ли Ереван отдалиться от Москвы?Армения диверсифицирует свою экономику. На рынке вооружений Россию заменила Индия, а сами армянские власти просчитывают возможность вступления в ЕС. Сможет ли Ереван отдалиться от Москвы?
Армения – Россия: уйти нельзя остатьсяАрмения – Россия: уйти нельзя остаться
Армения и РФ вновь активно дружат. Скоро в Ереван прилетят глава МИД Сергей Лавров и спикер Совфеда Валентина Матвиенко, на парад в Москву приезжал премьер Никол Пашинян. Ранее Ереван объявил о приверженности вступления в ЕС, но не получил поддержкиАрмения и РФ вновь активно дружат. Скоро в Ереван прилетят глава МИД Сергей Лавров и спикер Совфеда Валентина Матвиенко, на парад в Москву приезжал премьер Никол Пашинян. Ранее Ереван объявил о приверженности вступления в ЕС, но не получил поддержки
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