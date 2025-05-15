Армения диверсифицирует свою экономику. На рынке вооружений Россию заменила Индия, а сами армянские власти просчитывают возможность вступления в ЕС. Сможет ли Ереван отдалиться от Москвы?

Армения диверсифицирует свою экономику. На рынке вооружений Россию заменила Индия, а сами армянские власти просчитывают возможность вступления в ЕС. Сможет ли Ереван отдалиться от Москвы?