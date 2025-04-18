Торговая война США и Китая набирает обороты. Пекин ответил на беспрецедентные пошлины США и повысил тарифы на американские товары до 125%. Вашингтон же решил еще больше усилить давление на КНР, не исключив разрыва торгово-экономических связей.

Битва пошлин

Китаю угрожают тарифы в 245% из-за ответных действий Пекина на введение американских пошлин, говорится в сообщении Белого дома. В настоящий момент в отношении китайских товаров, поступающих в США, действует тариф в 145%.

Вслед за этим председатель КНР Си Цзиньпин ответил пошлиной в 125% на американскую продукцию, а также ввел ограничения на экспорт некоторых полезных ископаемых, в том числе критически важных минералов.

В самый разгар торговой войны между США и Китаем Си Цзиньпин отправился в турне по трем странам Юго-Восточной Азии — во Вьетнам, Малайзию и Камбоджу. Он хотел убедить их, что вторая экономика мира остается предсказуемым торговым партнером в противоположность Вашингтону, который сейчас лишь угрожает всем карательными пошлинами.

Си Цзиньпин призвал «защищать глобальную систему свободной торговли и противостоять односторонней травле».

Сделать это непросто, потому что страны завязаны на американский рынок и каждой из них придется балансировать между крупнейшим торговым партнером — Китаем — и важнейшим экспортным рынком — США.

Заручиться союзниками

Отношения между Китаем и США сейчас максимально напряжены. И, если раньше, во время первого президентского срока Дональда Трампа китайские власти были настроены не поднимать ставки в противостоянии, рассчитывая на компромиссы, то в этот раз Пекин не только мгновенно отвечает Вашингтону по принципу «зуб за зуб», но и стремится привлекать к противостоянию с США третьи страны.

Тем временем в Вашингтоне намерены усилить давление на Китай. Как заявил глава Минфина США Скотт Бессент, американские власти даже не исключают разрыва торгово-экономических связей двух стран в случае отказа Китая пойти на «крупную договоренность».

Помимо этого, как пишут американские СМИ, в США намерены на переговорах о тарифах с другими странами требовать от них обязательств по изоляции китайской экономики в обмен на торговые послабления.

При этом точные требования США могут заметно отличаться в зависимости от каждой страны, учитывая уровень связей этого государства с китайской экономикой. Но в целом разрабатываемые меры, по сведениям источников, «призваны подорвать и без того шаткую экономику Китая, заставить Пекин сесть за стол переговоров и уменьшить количество китайских рычагов воздействия на потенциальных переговорах председателя КНР Си Цзиньпина с президентом Трампом».

Так что Беннет не исключает самых радикальных сценариев в случае провала попыток заключить выгодное Вашингтону соглашение с Китаем. При этом он подчеркнул, что США не хотят сохранения высоких пошлин на импорт из КНР и в дальнейшем будет готов от них отказаться. Но, по его словам, это будет возможным только в том случае, если Пекин согласится пойти на «крупную сделку» с США.

Так что теперь торговая война США и Китая перестает быть двусторонней, в итоге она поставит перед непростым выбором каждую из 185 государств «тарифного списка» Дональда Трампа.

Особенно внимательно в Вашингтоне следят за тем, как будет действовать Европейский союз. На недавней встрече с премьер-министром Испании Педро Санчесом китайский лидер заявил о готовности Пекина развивать отношения между Китаем и ЕС, чтобы «принести большую пользу обеим сторонам и международному сообществу».

Этим Пекин показывает, что в ответ на американское наступление он стремится обеспечить себе прочный тыл как в Азии, так и в Европе. Довольно болезненным для США стало решение КНР приостановить экспорт широкого спектра редкоземельных металлов и магнитов. Своими действиями Китай угрожает перекрыть поставки компонентов, которые важны для автомобильной и аэрокосмической промышленности, компаний по производству полупроводников и военных подрядчиков по всему миру.

К тому же это может нанести существенный урон американской экономике — в частности, военной отрасли. Также пострадают электроника, электромобили, сектор возобновляемой энергии, где они используются в батареях и двигателях. Не исключено, что США, которые на 80% в этом зависят от китайского импорта, столкнутся с ростом издержек и необходимостью срочно искать альтернативы.

Например, придется возобновлять добычу на своей территории или в союзных государствах, таких как Австралия или Канада.

Китай показывает, что он не намерен отступать. При этом вариантов давления у него не так много. Возможно дальнейшее повышение пошлин, хотя это и не будет иметь столь сильного эффекта. Так что не исключено, что решимость Пекина перейти к жесткой эскалации может подтолкнуть США к пересмотру стратегии — от переговоров до ответных мер.

Идет торговая война

Си Цзиньпин действительно предпринял ряд со своей стороны ответных эскалационных шагов, призванных показать, что Китай не будет отступать, отметил в беседе с TRT на русском Директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин.

«И эти шаги включают в себя и повышение тарифов, и ограничение на экспорт с китайской стороны, и отдельных видов товаров, от которых американцы зависят, и другие меры. То есть тут действительно Китай не идет ни на какие уступки, в отличие от предыдущих раундов противоречий, потому что чувствует себя достаточно уверенно с одной стороны, — считает эксперт.

Он добавил, у Китая крайне негативный опыт общения с первой администрацией Трампа, когда Пекин шел на компромиссы и существенные уступки, но в дальнейшем сталкивался с новыми атаками со стороны США.

«Полномасштабная торговая война уже идет. Она очень радикальная. Введены запретительные тарифы на очень широкую номенклатуру товаров. Другое дело, что продолжать ее до бесконечности стороны не могут, потому что произойдет, во-первых, разбалансировка американского потребительского рынка и рост инфляции. Во-вторых, обострятся кризисные явления в ряде отраслей китайской промышленности, — считает китаист.

Эксперт добавил, что Китай и сам зависит от продукции американской по ряду направлений.

«Пусть американский экспорт в Китай небольшой, но, например, у Китая нет гражданской авиации, он либо закупает самолеты Boeing и Airbus, либо он производит гражданские самолеты, то есть в них американские двигатели, западная авионика и так далее. У всех трех имеющихся сейчас китайских серийных программ гражданского авиастроения очень высокая зависимость от западных, в том числе американских компонентов», — подчеркнул специалист.

По его мнению, тут Китай и сам находится в уязвимом положении.

«Поэтому Пекину и Вашингтону через какое-то время придется сделать шаги по снижению накала этих взаимных ограничений, но отношения уже к нормальному уровню уже не вернутся», — подытожил аналитик.