В Белом доме настаивают: Украина и Россия впервые оказались настолько близки к миру. Однако пока на это указывает лишь сам факт начавших переговоров — в реальности же боевые действия лишь ужесточаются. Этой ночью Москва нанесла массированный удар по Киеву и области. По предварительным данным, погибли 9 человек, более 70 пострадавших, 42 госпитализировали в больницу, среди них 6 детей.

В Кремле как мантру повторяют: война закончится, если Киев выведет войска из четырех оккупированных РФ регионов. Украинские власти каждый раз отвечают: «Мы этого делать не будем». До сих пор дальше этого диалог не продвигался.

По итогам переговоров с обеими сторонами конфликта США сформулировали план. Впервые его общие очертания благодаря утечкам в СМИ стали известны 22 апреля. Сообщается, что именно этот документ переговорщики от США, ЕС и Украины должны были обсудить в Лондоне.

Как сообщают западные и украинские издания, американские предложения включают семь пунктов. Во-первых, США признают аннексированный в 2014 году Крым российским. Фронт фактически замораживается по линии соприкосновения, но Россия должна уступить два небольших района в Херсонской области и предоставить доступ к устью Днепра.

Киев в свою очередь должен одобрить сделку с США по редкоземельным металлам и поддержать передачу американцам Запорожской АЭС. Кроме того, страна обязуется не вступать в НАТО, но может присоединиться к ЕС. Гарантии безопасности также ложатся на плечи миротворческих миссии европейских стран.

«Мы выдвинули очень четкое предложение обеим сторонам — России и Украине — и пришло время или им сказать «да», или же США выйти из этого процесса», — заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Однако в Украине эти условия вызвали скандал. Зеленский заявил, что не признает Крым территорией России. «Не о чем говорить. Это вне нашей Конституции», — сказал он.

После этого госсекретарь США Марко Рубио отказался лететь в Лондон. А Трамп в очередной раз обрушился с критикой на украинского коллегу, заподозрив, что тот умышленно пытается навредить мирному процессу.

«Никто не просит Зеленского признать Крым российской территорией, но если он хочет Крым, то почему они не боролись за него 11 лет назад, когда он был передан России без единого выстрела?» — написал политик, добавив, что «именно такие подстрекательские заявления затрудняют урегулирование войны».

Встреча в Лондоне, на которой должен был быть представлен этот план, в итоге провалилась. Министры ЕС и США на переговоры не явились, мероприятие прошло на уровне экспертов.

Что не так с планом Трампа?

Встреча в Лондоне разными участниками изначально интерпретировалась по-разному, говорит TRT на русском политолог Алексей Якубин. США считали, что могут предложить некий вариант решения, который включает в себя заморозку по линии фронта, нейтральный статус Запорожской АЭС и признание аннексии Крыма.

А Украина планировала обсудить прекращение огня хотя бы на 30 дней, и только после этого перейти к рассмотрению других вопросов. «Переговоры в Лондоне показали, что фундаментальные интересы Киева и России очень разные. США считали, что им удалось отчасти запустить процесс мирного урегулирования, где они торгуют с РФ, и стимулируют Украину к переговорам. Но эта стратегия не привела стороны к общему знаменателю», — говорит эксперт.

По его словам, у Вашингтона на данный момент не осталось ресурсов, чтобы изменить эту ситуацию. И встреча в Лондоне, на которую все приехали со своим набором видения решения войны, лишь в очередной раз это доказала.

В США угрожают, что выйдут из переговорного процесса и тогда Украина потеряет еще больше территорий. Но и Зеленский не согласится на признание аннексии Крыма. Как и не станет признавать оккупацию остальных украинских территорий.

«Если говорить о выходе США из этого процесса, то это вполне возможно. Трамп может включить это в свою парадигму о том, что страна должна сосредоточиться на борьбе с Китаем, торговых войнах и так далее. Поэтому никакого значительного репутационного ущерба Вашингтон не потерпит», — говорит Якубин.

Однако, возможно, Трамп несколько переоценивают свою роль в обороне Украины. Безусловно, для страны это будет сложный момент, но если ЕС сможет закупать американское оружие для Киева, то тогда страна сможет продолжать боевые действия.

«Мы пришли к ситуации, где Украина может полагаться только на ЕС и продолжать воевать. Официальный Киев не может согласиться на передачу каких-либо территорий. Единственный расчет — в России рано или поздно поменяется мнение, после чего удастся договориться», — отмечает эксперт.

Он убежден: США могут предпринять еще одну попытку усадить стороны за стол переговоров, после чего оставят стремления урегулировать конфликт. И этот вариант наиболее вероятен — реальных шагов к остановке войны предпринято не было.