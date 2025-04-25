Новая транспортная и энергетическая карта

«Своей политикой, инвестированием мы фактически создали новую транспортную и энергетическую карту на Южном Кавказе. Одна наша сторона тянется через Каспий в Центральную Азию, другая — в Европу, Азербайджан фактически становится незаменимой страной на этой обширной географии. Достаточно только взглянуть на карту, чтобы каждый увидел: тот, кто хочет наладить связь с Центральной Азией и западным миром, не может обойти Азербайджан. Они не смогут сделать это без нас», — заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Азербайджанский лидер прилетел с государственным визитом в Пекин, где совместно с председателем КНР Си Цзиньпином подписал «Совместное заявление между Азербайджанской Республикой и КНР об установлении отношений всестороннего стратегического партнерства».

Согласно документу, страны поддерживают друг друга в избранной модели развития, Баку разделяет позицию Пекина в отношении Тайваня, подчеркивая, что «в мире существует только один Китай», а КНР «решительно поддерживает предложенную Азербайджаном мирную повестку», осуждая конфронтационные геополитические игры.

Лидеры согласовали сопряжение инициативы Китая «Один пояс — один путь» с программой «Возрождение Шелкового пути» Азербайджана для совместного продвижения модернизации трансрегиональной логистики и создания пространства для более высокого уровня сотрудничества.

Азербайджан стал одной из первых стран, которые присоединились к инициативе «Один пояс — один путь». Помимо этого, государство стало ключевой страной в китайском глобальном транспортном проекте. После строительства железной дороги Баку – Тбилиси – Карс китайские товары стали достигать европейского рынка через Каспийский регион по Транскаспийскому международному транспортному маршруту «Срединный коридор».

Накануне визита в столицу КНР президент Ильхам Алиев дал интервью агентству «Синьхуа», в котором рассказал, что за последние 20 лет в Азербайджане было построено и отремонтировано 21 тыс. километров автомобильных дорог, построено 335 мостов и путепроводов, 45 тоннелей, 163 наземных и подземных перехода, также было построено свыше 1500 километров и отремонтировано 1800 километров железных дорог.

Глава государства обратил внимание на растущий торговый и транзитный потенциал двух государств. В 2024 году объем транзитных перевозок между странами составил 378 тыс. тонн, что на 86% больше, чем за год до этого.

По сравнению с прошлым годом товарооборот между странами вырос на 20,7%, достигнув 3,744 млрд долларов. Китай стал четвертым по величине торговым партнером Баку и лидером по импорту. Вообще за последние три десятилетия товарооборот между странами увеличился более чем в 1200 раз, также успешно реализуются совместные проекты в области разведки и добычи углеводородных ресурсов, создания машиностроительных производств и индустриальных парков, а также укрепления энергетической инфраструктуры.

Президент Алиев подчеркнул, что углубление связей с Китаем является одним из приоритетных направлений внешнеполитического курса Азербайджана. Инициативы Баку по диверсификации экономики и усилению транспортной логистики гармонично сочетаются с китайской инициативой «Один пояс — один путь», формируя основу для взаимовыгодной интеграции в евразийское пространство.

Надежные партнеры

КНР объективно рассматривает Азербайджан в качестве де-факто лидера Южного Кавказа, обладающего значительным потенциалом в сферах энергетики, транспорта, логистики и транзита.

Баку в глазах Пекина — надежный партнер, который не раз демонстрировал способность проводить сбалансированную внешнюю политику, а также эффективно управлять внутренней стабильностью. Азербайджан активно участвует в развитии инфраструктурных проектов регионального и межрегионального масштаба, укрепляя статус логистического и энергетического хаба.

К тому же обе страны выступают за полицентричный мир и невмешательство во внутренние дела государств.

В перспективе, когда будет реализован Зангезурский коридор, появится возможность увеличить грузопотоки с востока на запад, в таком случае роль Азербайджана в качестве хаба и транзитера для КНР еще больше возрастет.

Алиев и Си Цзиньпин подчеркнули, что рассматривают друг друга в качестве надежных, взаимовыгодных и приоритетных стратегических партнеров.

Одним из перспективных направлений сотрудничества между Баку и Пекином считается «зеленая энергия». В подписанном документе стороны выразили готовность развивать сотрудничество «в области возобновляемых источников энергии, способствуя энергетическому переходу».

Будущее за «Срединным коридором»

Эксперт Китайского института международных исследований Кан Цзе считает, что центральное место в сотрудничестве Китая и Азербайджана может занять «Срединный коридор». По его словам, Пекин рассматривает Транскаспийский международный транспортный маршрут в качестве долгосрочной стратегической альтернативы, которая позволяет диверсифицировать торговые пути с Евразией и Европой.

«В рамках этого коридора Азербайджан является самым важным игроком. У Баку и Пекина все больше общих возможностей, особенно в развитии «Срединного коридора». Мы не рассматриваем этот маршрут только как транспортный путь или коридор», — пояснил политолог.

Он добавил, что КНР видит в «Срединном коридоре» зону совместного развития, будущий индустриальный пояс.

«Китай обладает серьезными преимуществами в промышленности и производственном секторе, а Азербайджан и другие страны региона разрабатывают стратегии для реиндустриализации, перехода на зеленую и цифровую экономику. Я убежден, что интеграция инициатив «Один пояс — один путь» и «Срединного коридора» усилит промышленное сотрудничество, особенно в таких направлениях, как ветровая и солнечная энергетика, а также электротранспорт», — пояснил специалист.

Аналитик также отметил, что дважды бывал в Азербайджане, где видел процесс реконструкции в Карабахе, в стране строят большое количество гидроэлектростанций и активно используют солнечную энергию.

«Полагаю, у китайских компаний есть определенные возможности для участия в восстановлении Карабаха, особенно в сфере зеленой энергетики и цифровизации», — подытожил Кан Цзе.