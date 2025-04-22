Конфликт между американским президентом Дональдом Трампом и судебной системой США нарастает.

На фоне усиливающегося давления администрации Трампа на судебную систему, независимые СМИ и университеты все отчетливее проявляется тенденция к подрыву авторитета ключевых демократических институтов и консолидации власти в руках исполнительной ветви.

В общественном дискурсе также все громче звучат заявления ультраправых деятелей, обвиняющих судей в политической ангажированности и предвзятости. Все это создает прецеденты для авторитарного уклона в управлении.

Сегодня в центре внимания — дело с депортацией гражданина США. Несмотря на приказ Верховного суда вернуть его в страну, администрация Трампа продолжает сопротивляться и игнорировать судебные решения.

Судьи, столкнувшись с отказом от выполнения указания, рассматривают возможность предъявления обвинений в неуважении к суду. Продолжающееся игнорирование решений может привести к серьезному столкновению между ветвями власти, что угрожает основам правопорядка.

«Игнорируйте Верховный суд»

Верховный суд США 19 апреля принял экстренное решение, временно запретив администрации Дональда Трампа депортировать группу венесуэльских мигрантов. Суд постановил, что депортации не могут проводиться без возможности оспорить решение в суде, подчеркнув, что мигранты были лишены базовых процедурных гарантий.

Центральным юридическим инструментом, использованным администрацией Трампа, стал почти забытый закон о «враждебных иностранцах», принятый в 1798 году. В истории США он применялся всего трижды, в том числе — последний раз — против японцев во время Второй мировой.

Теперь он вновь оказался в действии: Трамп распорядился использовать закон для немедленного задержания и депортации венесуэльцев с предполагаемыми связями с бандой «Трен де Арагуа». По заявлению властей, именно к этому преступному сообществу якобы принадлежали задержанные.

Инициатива Трампа включала отправку подозреваемых в связях с венесуэльскими бандами в печально известную тюрьму в Сальвадоре.

Пресс-служба Трампа также оправдала действия необходимостью борьбы с террористическими организациями. Однако правозащитники заявили, что людей депортируют без суда, зачастую лишь по внешним признакам, таким как татуировки.

Наиболее громкий случай — депортация жителя Мэриленда Кильмара Абрего Гарсии, которого власти позже признали отправленным по «административной ошибке», но Трамп продолжил утверждать, что тот является членом банды.

Верховный суд недавно подтвердил право окружного судьи требовать от администрации вернуть его в США. Но даже после этого юристы Минюста продолжили оспаривать трактовку решения.

На недавнем слушании судья Пола Ксинис резко прервала попытку юриста Минюста оспорить смысл распоряжения Верховного суда: «Верховный суд все сказал. Я максимально строго придерживаюсь его формулировок. Мой приказ ясен и прям — тут не с чем спорить».

Заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер назвал судью Ксинис «марксисткой».

Пресс-секретарь Белого дома Каролайн Ливитт в субботу заявила в соцсети X: «Мы уверены, что в итоге одержим победу над шквалом безосновательных исков, инициированных радикальными активистами, которые больше заботятся о правах этих террористов-нелегалов, чем о безопасности американского народа».

Правый медиадеятель с широкой аудиторией в соцсетях, Джесси Келли, отреагировал на решение о приостановке депортаций призывом: «Игнорируйте Верховный суд».

Власть в раздоре

Федеральный судья Джеймс Боасберг заявил: есть достаточные основания, чтобы привлечь представителей администрации Дональда Трампа к уголовной ответственности за неуважение к суду. Речь идет о намеренном нарушении его мартовского распоряжения остановить депортационные рейсы на фоне споров о законности высылок.

И если все больше нарастает тревога о том, что администрация Трампа размывает границы между ветвями власти, усиливая контроль исполнительной власти над судебной, то Минюст в свою очередь обвинил судью Джеймса Боасберга в нарушении этих же принципов — из-за его попытки запустить расследование против Белого дома за возможное игнорирование решения о приостановке депортации венесуэльцев в Сальвадор.

Минюст обжаловал действия судьи Боасберга в Апелляционном суде округа Колумбия, заявив, что он вышел за рамки полномочий, а его инициатива нарушает федеральные правила уголовного процесса. Издание New York Times отмечает, что особенное возмущение вызвало то, что судья допустил возможность назначения независимого обвинителя, если прокуратура откажется возбуждать дело — шаг, который в Минюсте расценивают как делегирование карательных функций частным лицам вне контроля исполнительной ветви.

Генпрокурор Пэм Бонди обвинила судью Боасберга в защите «террористов». Сам Трамп подхватил идею об импичменте Боасберга. В одном из меморандумов суд обвиняется в «посягательстве на полномочия исполнительной власти».

Когда сторонники Трампа громко потребовали импичмента судьи Боасберга и других, вставших на пути президентской повестки, председатель Верховного суда Джон Робертс выступил с редким заявлением. Он напомнил: несогласие с решением суда должно разрешаться через апелляции, а не через политическое давление и угрозы импичмента.

Тем временем чиновники администрации не стесняются критиковать судей в публичных выступлениях и соцсетях. По словам отставного судьи Джона Джонса III, такое поведение со стороны Минюста — беспрецедентно. «Это поразительно своей дерзостью и полным отсутствием уважения. За всю мою практику в федеральных судах я такого не видел», — передает CNN.

Как отмечает судья Джонс: «Администрация пытается противопоставить Верховный суд всей остальной судебной системе».

Нет симфонии

Таким образом складывается ситуация, которую ряд наблюдателей оценивают как потенциальный конституционный кризис, где исполнительная власть фактически оспаривает право суда на контроль за соблюдением законности со стороны Белого дома. На фоне попыток обойти судебные предписания и риторики об импичменте судей это противостояние угрожает основам американской системы сдержек и противовесов. Все это, считают оппоненты, ведет к эрозии принципа разделения властей.

Во времена первого президентства Дональда Трампа судебная власть уже становилась мишенью его гневных постов. Сейчас, на втором сроке, нападкам подвергаются уже конкретные имена — не только в соцсетях, но и в официальных заявлениях администрации.

В политическом и правозащитном сообществе такую риторику и политику рассматривают как часть более широкой стратегии демонтажа демократических институтов. По мнению критиков, действия Трампа указывают на систематическое наступление на конституционные гарантии и попытку перераспределить власть в пользу исполнительной ветви — за счет независимости суда, свободной прессы и автономии академического сообщества.