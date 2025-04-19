После волны пропалестинских протестов, охвативших кампусы в разгар войны в Газе, элитные университеты США столкнулись с беспрецедентным давлением со стороны администрации Трампа. Под предлогом борьбы с «антисемитизмом» власти приостанавливают многомиллиардное финансирование.

В числе университетов, столкнувшихся с угрозой потери финансирования, оказались такие заведения, как Гарвард, Принстон, Браун, Колумбия, Университет Пенсильвании и Корнеллский.

Линда Макмэн, министр образования США, открыто заявила, что администрация Трампа сосредоточена на борьбе с университетами, которые она считает оплотами леворадикальных взглядов. В своей речи она подчеркнула, что поддержка налогоплательщиков является «привилегией», которую можно отозвать, если университеты не будут соблюдать законы о гражданских правах.

Гарвард против Белого дома

Гарвардский университет — один из старейших и самых престижных вузов США, чье имя стало синонимом академического авторитета. Однако 14 апреля университет оказался в центре резонансного конфликта с федеральными властями: администрация Трампа объявила о приостановке федерального финансирования на сумму 2,2 млрд долларов в виде многолетних грантов и еще 60 млн по действующим контрактам. Решение последовало всего через несколько часов после того, как руководство Гарварда официально отказалось выполнять требования, выдвинутые правительственными ведомствами.

В письмах от 3 и 11 апреля представители Минздрава, Министерства образования и Администрации общих служб потребовали от Гарварда масштабных реформ — от борьбы с «антисемитизмом» до ограничения активизма на кампусе.

Среди прочего власти настаивали на проверках процедур приема и найма, ограничении влияния активистов среди студентов и преподавателей, а также на переходе к «системе, основанной на заслугах». Отдельные пункты включали аудит академических департаментов и отказ от признания ряда студенческих организаций.

Президент Гарварда Алан Гарбер в ответном письме от 14 апреля назвал эти требования «прямым вмешательством государства» в автономию вуза и заявил, что университет не поступится своей независимостью. «Ни одно правительство — независимо от партийной принадлежности — не должно диктовать, чему частные университеты могут учить, кого нанимать и какие направления исследований развивать», — подчеркнул он.

В ответ рабочая группа по борьбе с так называемым антисемитизмом при администрации Трампа объявила о заморозке финансирования. В своем заявлении она обвинила Гарвард в «менталитете привилегированности», который, по ее мнению, укоренился в элитных учебных заведениях страны. Там подчеркнули, что федеральное финансирование предполагает ответственность за соблюдение законов о гражданских правах.

Рабочая группа начала всестороннюю проверку Гарварда еще в марте, намереваясь проанализировать все федеральные инвестиции в университет — почти на 9 млрд долларов. Давление со стороны администрации усилилось на фоне студенческих протестов против войны в Газе, охвативших кампусы по всей стране. В результате ряд президентов университетов Лиги плюща были вызваны в Конгресс для дачи показаний.

Корнеллский университет под следствием

Другой университет Лиги плюща — Корнеллский, давно зарекомендовавший себя как центр передовых исследований, — также оказался в эпицентре федерального расследования. Белый дом объявил о заморозке более 1 млрд долларов финансирования в связи с подозрениями в нарушении гражданских прав на почве расы и религии.

Корнелл оказался в числе более чем 60 учебных заведений, получивших 10 марта письмо от Министерства образования с предупреждением: если университеты не предпримут шагов для защиты еврейских студентов, их могут ждать санкции и меры принудительного характера.

В Корнелле заявили, что университет получил более 75 предписаний о приостановке работ от Министерства обороны, однако не смогли подтвердить точную сумму замороженных средств. По информации New York Times, эти гранты финансировали исследования, которые считаются «критически важными для американской обороны, кибербезопасности и здравоохранения».

Университет из Чикаго недостаточно сотрудничает

Северо-Западный университет (Northwestern) стал первым вне Лиги плюща, против которого администрация Трампа заморозила $790 млн федерального финансирования по обвинениям в дискриминации.

Представители университета заявили, что он не был уведомлен о приостановке финансирования и продолжает сотрудничать с федеральными службами.

Ранее в марте, пытаясь убедить власти в своей приверженности борьбе с дискриминацией, университет опубликовал подробный отчет о мерах против «антисемитизма». В документе администрация университета изложила шаги, предпринятые для создания безопасной среды. Руководство вуза подчеркнуло, что защита еврейских студентов и сотрудников является приоритетом. В результате были введены новые правила, обновлены внутренние кодексы поведения и усилены дисциплинарные механизмы.

В феврале этого года университет также обязал всех студентов, преподавателей и сотрудников проходить обучение по теме дискриминации против евреев. Также были усилены меры безопасности, включая расширение состава охраны и полномочий по самостоятельному началу расследований.

Пенсильванский университет — слишком «воук»?

В марте Белый дом объявил о приостановке федерального финансирования Университета Пенсильвании на сумму $175 млн. Официальный аккаунт администрации в соцсетях связал это решение с «политикой UPenn (Университет Пенсильвании — ред.), вынуждающей женщин соревноваться с мужчинами в спорте».

Другими словами, одним из поводов для этих мер стала борьба администрации с участием трансгендерных женщин в женских спортивных соревнованиях. Еще в начале февраля Дональд Трамп подписал указ о прекращении финансирования учреждений, допускающих таких спортсменов к соревнованиям, а на следующий день Минобразования начал расследование в отношении «UPenn» и еще двух организаций по подозрению в нарушении закона.

Как передает Associated Press, Пенсильванский университет настаивает, что всегда соблюдал политику NCAA и Лиги плюща, и на момент приостановки средств не получал официальных уведомлений от властей. «Мы соблюдали эти нормы в прошлом и продолжаем соблюдать их сегодня, как и все наши коллеги по NCAA и Лиге плюща», — подчеркнул представитель университета Рон Озио.

Брауновский университет под ударом

Администрация Трампа планирует заморозить $510 млн федерального финансирования Брауновского университета. Поводом для жалоб стало, в частности, студенческое участие в пропалестинских акциях.

Это сделает Браун пятым университетом Лиги плюща, столкнувшимся с такими мерами.

Как сообщает студенческая независимая газета Брауновского университета, The Brown Daily Herald, в качестве антикризисной меры руководство уже подготовило планы возможных увольнений и отказа от участия в строительстве нового лабораторного корпуса.

Президент Университета Брауна Кристина Паксон изложила на сайте университета план, как учебное заведение будет реагировать на федеральные угрозы своей академической свободе. Она подчеркнула, что Браун будет отстаивать право студентов и преподавателей на свободное обучение и научную деятельность без внешнего вмешательства. В случае попыток ограничить эти свободы университет готов использовать юридические механизмы для защиты своей миссии. Паксон также предупредила о рисках разрушения многолетнего партнерства между государством и частными университетами в целом.

Колумбийская эпопея

Администрация Дональда Трампа впервые применила меры финансового давления к Колумбийскому университету, приостановив федеральное финансирование в размере около 400 миллионов долларов. Министр Макмэн пояснила, что решение было принято из-за неспособности университета обеспечить защиту еврейских студентов на фоне пропалестинских акций на территории кампуса.

Обострение ситуации вокруг университета сопровождалось волной протестов и задержаний. В начале марта, как передает CNN, десятки активистов были арестованы в Манхэттене во время демонстрации у Trump Tower. Акция была организована в поддержку палестинского студента Махмуда Халила, задержанного иммиграционной службой ICE за участие в кампусных протестах. Магистрант Колумбийского университета Халил — одна из ключевых фигур весенних протестов 2024 года против геноцидальной войны Израиля в Газе. Примечательно, что мероприятие провело еврейское движение Jewish Voice for Peace: участники в футболках с надписями «Не от нашего имени» и «Евреи против вооружения Израиля» скандировали «Свободу Махмуду Халилу».

В ответ на массовые демонстрации студентов против израильской оккупации Газы администрация Колумбийского университета предприняла ряд мер. Кроме того, некоторые участники протестов, включая студента Махмуда Халила, были арестованы. На фоне этого Совет по американо-исламским отношениям (CAIR) подал коллективный иск от имени Халила и еще семи студентов против Колумбийского университета и колледжа Барнард, обвинив их в передаче личных данных студентов Конгрессу под угрозой потери миллиардов долларов федерального финансирования.

Несмотря на отставку президента университета Минуша Шафик и негативную реакцию части преподавателей, временная глава Колумбийского университета Клэр Шипман выразила несогласие с навязываемыми мерами. На сайте университета 14 апреля она выступила с обращением, назвав происходящее «исключительно трудным и беспрецедентным временем» для высшего образования.

«Мы сталкиваемся с давлением, на которое нет простых ответов, — заявила Шипман. — Вопросы о будущем федерального финансирования, возможных уступках правительству и поддержке международных студентов вызывают серьезную тревогу внутри нашего сообщества».

По ее словам, университет ведет добросовестные переговоры с властями, стараясь выработать подход, который позволит восстановить сотрудничество с правительством и при этом сохранить академическую независимость. При этом Шипман также заверила, что университет откажется от любого соглашения, если оно будет предусматривать вмешательство в учебные программы, научную деятельность или кадровую политику: «Мы бы отклонили любое навязываемое решение, которое подрывает реформы, важные для наших студентов и сообщества».

Особое внимание в заявлении было уделено международным студентам. «Они — неотъемлемая часть нашей университетской среды. Мы знаем, что сейчас им тяжело — как эмоционально, так и в повседневной жизни. Поэтому мы создали специальный фонд поддержки, а также усилили работу офиса для международных студентов, расширив юридическую, психологическую и организационную помощь», — сообщила Шипман.

Переговоры между университетом и федеральными органами продолжаются.

Принстонский университет

Федеральные власти приостановили исследовательское финансирование в размере 210 миллионов долларов, выданное Принстону через агентства, включая NASA, Министерство энергетики и Пентагон. Как сообщил президент университета Кристофер Айсгрубер, в уведомлении не была указана ясная причина блокировки, однако речь идет о проверке «антисемитизма» на кампусе.

Айсгрубер подчеркнул, что Принстон будет сотрудничать с властями в борьбе с дискриминацией, но намерен решительно отстаивать академическую свободу и процессуальные права университета. Ранее он критиковал аналогичное давление на Колумбийский университет, назвав его в статье для The Atlantic «радикальной угрозой научному превосходству и лидерству Америки в области исследований».

Академическая свобода vs политический контроль

В условиях давления со стороны администрации Дональда Трампа ведущие американские университеты оказались перед выбором: либо уступить политическим требованиям, либо лишиться миллиардных государственных субсидий. Формальным поводом для заморозки финансирования во многих случаях стали обвинения в недостаточной борьбе с так называемым антисемитизмом.

Как отмечают в издании TIME, подобные меры в отношении университетов несут серьезные риски для США как мирового лидера в области науки и инноваций. Лишение исследовательских институтов государственной поддержки — по сути, их финансовой основы — может затормозить развитие медицины и технологий, а также нанести экономический ущерб, ослабив конкурентоспособность страны на международной арене.

Таким образом, для высшего образования в США этот кризис стал моментом истины. Одни вузы, как Колумбийский, согласились на условия федеральных властей ради восстановления финансирования. Другие, включая Гарвард и Принстон, заявили о готовности отстаивать академическую автономию, даже ценой потери миллиардов. В условиях попыток государственного вмешательства в образовательную повестку, результат этого конфликта может стать решающим для будущего роли университетов в американской демократии.