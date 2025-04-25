Миру угрожает новый ядерный конфликт?
ПОЛИТИКА
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Миру угрожает новый ядерный конфликт?Индия и Пакистан усиливают градус противостояния. Причина — теракт в Кашмире, жертвами которого стали 26 человек. Возможна ли война между двумя государствами с ядерным потенциалом — в материале TRT на русском
Пакистан и Индия на грани новой войны? / TRT Russian
25 апреля 2025 г.

Пакистан и Индия обменялись выстрелами вдоль линии контроля в Джамму и Кашмире, сообщают СМИ. Перестрелка произошла через несколько дней после теракта в Кашмире, где погибли индийские туристы. Власти Индии обвиняют в случившемся власти Пакистана. Исламабад свою причастность категорически отрицает.

Тем не менее после этого инцидента Индия отозвала военных атташе из Пакистана, приостановила действие виз для пакистанских граждан и закрыла сухопутную границу через КПП Аттари-Вагах. Кроме того, страна приостановила действие Договора о водах Инда 1960 года, который позволял Исламабаду использовать притоки этой реки.

Пакистанская сторона заявила, что интерпретирует эти действия как акт войны и ограничила воздушное пространство для авиакомпаний из Индии. «Столкновение двух ядерных держав всегда вызывает беспокойство. Если что-то пойдет не так, это противостояние может закончиться трагически», — сказал журналистам пакистанский министр обороны Хаваджа Асиф.

Он допустил, что при негативном развитии ситуации конфликт может привести к полномасштабной войне.

Руководитель центра Индоокеанского региона ИМЭМО РАН Алексей Куприянов рассказал TRT на русском о том, как может развиваться ситуация.

— Возможна ли полноценная война между странами?

— Этот конфликт не перерастет в полномасштабную войну по одной простой причине — она не нужна ни Пакистану, ни Индии. Обе страны прекрасно понимают, что ядерная война — убийственный шаг для обеих сторон. Пакистан, скорее всего, просто исчезнет с карты мира как государство, а Индия остановится в экономическом развитии на ближайшие десятилетия. Для всех это будет катастрофа.

Поэтому все ограничится перестрелками на границе. Могут быть использованы минометы и орудия средних калибров. Индия может нанести удар по земле.

— А как на это ответит Пакистан?

— Безусловно, ответ может быть. Но дело именно в том, как именно среагирует Индия. Эскалация может раскручиваться в той или иной мере, но она остановится в такой точке, где каждая из сторон сможет преподнести ее как собственную победу. Сейчас перед властями обеих стран стоит задача: ответить так, чтобы «не потерять лицо» перед собственными гражданами, но и не спровоцировать противника на реальные боевые действия.

Если взять Индию, то Нарендра Моди не может себе позволить потерю политических очков. В ближайшее время не будет избирательных кампаний, но отсутствие вообще какой-либо реакции приведет к критике и обвинениям со стороны оппозиционных партий.

Для пакистанцев это также важно, поскольку Кашмир — очень важная история в политике страны.

— Может ли быть урегулирован территориальный вопрос?

— Нет, это один из самых сложных территориальных споров. Его можно сравнить только с конфликтом между Израилем и Палестиной.

— Могло ли в решение конфликта вмешаться, например, ООН?

— Нет. Пакистан и Индия могут собирать какие-то данные по террористическим нападениям, требуя осудить их действия. Но ни одна из сторон не просит вмешаться и остановить конфликт. ООН не может вмешаться хотя бы без формального разрешения этих действий.

Поэтому какая-то эскалация время от времени может появляться на границе. Но опять же повторю: ни одна стран не заинтересована в продолжающемся конфликте, поскольку он может завершиться ядерной войной.

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