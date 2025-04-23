Папа римский Франциск скончался в возрасте 88 лет. Причиной смерти стал инсульт. Прощание с ним началось сегодня, 23 апреля, в соборе Святого Петра. А похороны состоятся 26 апреля в базилике Санта-Мария-Маджоре в Риме.

Чтобы проститься с понтификом, в Италию прибывают высокопоставленные гости. Среди них: лидер Франции Эммануэль Макрон, президент Украины Владимир Зеленский, американский президент США Дональд Трамп и другие.

Папу римского Франциска сегодня называют «голосом мира». В своем пасхальном обращении он призывал прекратить огонь в секторе Газа и приложить все усилия для решения других конфликтов. «Страдающим христианам в Палестине и Израиле, а также всему израильскому и палестинскому народу я выражаю свою близость», — сказал он.

Нередко его подход вызывал критику со стороны отдельных политиков. А МИД Израиля и вовсе удалил соболезнования по поводу смерти понтифика из-за его последовательного осуждения геноцида палестинцев в Газе.

Папа Франциск нередко высказывался относительно войны Украине, призывая стороны к миру: «Пусть замолчит оружие в измученной войной Украине! Пусть будет мужество, необходимое, чтобы открыть двери к переговорам, диалогу и встречам, чтобы достичь справедливого и прочного мира».

Многим папа римский Франциск запомнится как «улыбающийся папа». Он вел достаточно скромный образ жизни, выступал за права меньшинств, боролся с мигрантофобией в западном мире. Впервые в истории возглавлять администрацию Ватикана стала женщина. Так, 6 января монахиня Симона Брамбилла заменила на этом посту кардинала Жуана Браза де Авиза, возглавлявшего ведомство с 2011 года.

Кто будет следующим папой римским, пока неизвестно. Кандидату необходимо набрать две трети голосов. Сейчас выборщиков-кардиналов 135.

Политолог Ильгар Велизаде рассказал TRT на русском, какие изменения могут произойти во внешней политике Ватикана после смерти папы римского Франциска.

— Как может измениться позиция Ватикана по конфликтам в Газе и Украине?

— Внешняя политика Ватикана достаточно консервативна. Поэтому я не думаю, что позиция, которая была занята Святым Престолом в отношении обоих конфликтов, серьезно изменится.

Позиция Ватикана заключается в том, что все конфликты должны решаться за столом переговоров, пушки должны молчать и разговаривать дипломаты. В лучшем случае, если к этим диалогам дипломатов присоединятся еще и служители церкви.

Почивший понтифик говорил о необходимости прекратить эскалацию военных действий. По Украине его идея была следующая: сторонам необходимо сесть за стол переговоров и зафиксировать положение сторон по линии фронта. Однако украинская сторона усматривала в позиции Ватикана желание подтолкнуть Киев к утрате его территорий.

Что касается израильско-палестинского конфликта, то Ватикан настаивал на прекращении операции в Газе. Но израильское руководство воспринимало это критически, считая, что не достигло своих военно-политических целей.

— Какие моменты будут учитывать кардиналы при голосовании?

— Сейчас клирикам важнее узнать отношение кандидата к непростым процессам в самом Ватикане. Ни для кого не секрет, что в последние годы наблюдается устойчивое сокращение католической паствы.

В том числе это происходит из-за скандалов, которые дискредитировали церковь. Сообщалось о случаях растления малолетних, в которых участвовали священнослужители, были факты превышения полномочий со стороны служителей церкви и даже факты коррупции. Все это снизило авторитет церкви.

Папа римский Франциск пытался исправить ситуацию, но серьезные проблемы по-прежнему остаются. Например, критику вызывала его модернистская линия поведения по отношению к сексуальным меньшинствам. Также остаются вопросы, связанные с финансированием дипломатических представительств Ватикана.

Сейчас Ватикану, честно говоря, не до внешней политики.

— Каким может быть новый папа римский?

— Кто бы ни был во главе Ватикана, он будет выступать за мир и за увеличение роли Ватикана в решении глобальных проблем. Но он не будет занимать четкую позицию в тех или иных конфликтах.

Но любая внешняя политика в значительной степени персонифицирована, поэтому какие-либо изменения формы этой линии поведения мы можем увидеть.