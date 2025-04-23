После Франциска: сменится ли курс Ватикана?
ПОЛИТИКА
3 мин чтения
После Франциска: сменится ли курс Ватикана?В соборе Святого Петра проходит церемония прощания с папой римским Франциском. Понтифик для многих стал «голосом мира». Он критиковал Израиль за геноцид в секторе Газа, призывал к прекращению войны в Украине. Изменится ли теперь позиция Ватикана?
В Италии началось прощание с папой римским Франциском / TRT Russian
23 апреля 2025 г.

Папа римский Франциск скончался в возрасте 88 лет. Причиной смерти стал инсульт. Прощание с ним началось сегодня, 23 апреля, в соборе Святого Петра. А похороны состоятся 26 апреля в базилике Санта-Мария-Маджоре в Риме.

Чтобы проститься с понтификом, в Италию прибывают высокопоставленные гости. Среди них: лидер Франции Эммануэль Макрон, президент Украины Владимир Зеленский, американский президент США Дональд Трамп и другие.

Папу римского Франциска сегодня называют «голосом мира». В своем пасхальном обращении он призывал прекратить огонь в секторе Газа и приложить все усилия для решения других конфликтов. «Страдающим христианам в Палестине и Израиле, а также всему израильскому и палестинскому народу я выражаю свою близость», — сказал он.

Нередко его подход вызывал критику со стороны отдельных политиков. А МИД Израиля и вовсе удалил соболезнования по поводу смерти понтифика из-за его последовательного осуждения геноцида палестинцев в Газе.

Папа Франциск нередко высказывался относительно войны Украине, призывая стороны к миру: «Пусть замолчит оружие в измученной войной Украине! Пусть будет мужество, необходимое, чтобы открыть двери к переговорам, диалогу и встречам, чтобы достичь справедливого и прочного мира».

Многим папа римский Франциск запомнится как «улыбающийся папа». Он вел достаточно скромный образ жизни, выступал за права меньшинств, боролся с мигрантофобией в западном мире. Впервые в истории возглавлять администрацию Ватикана стала женщина. Так, 6 января монахиня Симона Брамбилла заменила на этом посту кардинала Жуана Браза де Авиза, возглавлявшего ведомство с 2011 года.

Кто будет следующим папой римским, пока неизвестно. Кандидату необходимо набрать две трети голосов. Сейчас выборщиков-кардиналов 135.

Политолог Ильгар Велизаде рассказал TRT на русском, какие изменения могут произойти во внешней политике Ватикана после смерти папы римского Франциска.

— Как может измениться позиция Ватикана по конфликтам в Газе и Украине?

— Внешняя политика Ватикана достаточно консервативна. Поэтому я не думаю, что позиция, которая была занята Святым Престолом в отношении обоих конфликтов, серьезно изменится.

Позиция Ватикана заключается в том, что все конфликты должны решаться за столом переговоров, пушки должны молчать и разговаривать дипломаты. В лучшем случае, если к этим диалогам дипломатов присоединятся еще и служители церкви.

Почивший понтифик говорил о необходимости прекратить эскалацию военных действий. По Украине его идея была следующая: сторонам необходимо сесть за стол переговоров и зафиксировать положение сторон по линии фронта. Однако украинская сторона усматривала в позиции Ватикана желание подтолкнуть Киев к утрате его территорий.

Что касается израильско-палестинского конфликта, то Ватикан настаивал на прекращении операции в Газе. Но израильское руководство воспринимало это критически, считая, что не достигло своих военно-политических целей.

— Какие моменты будут учитывать кардиналы при голосовании?

— Сейчас клирикам важнее узнать отношение кандидата к непростым процессам в самом Ватикане. Ни для кого не секрет, что в последние годы наблюдается устойчивое сокращение католической паствы.

В том числе это происходит из-за скандалов, которые дискредитировали церковь. Сообщалось о случаях растления малолетних, в которых участвовали священнослужители, были факты превышения полномочий со стороны служителей церкви и даже факты коррупции. Все это снизило авторитет церкви.

Папа римский Франциск пытался исправить ситуацию, но серьезные проблемы по-прежнему остаются. Например, критику вызывала его модернистская линия поведения по отношению к сексуальным меньшинствам. Также остаются вопросы, связанные с финансированием дипломатических представительств Ватикана.

Сейчас Ватикану, честно говоря, не до внешней политики.

— Каким может быть новый папа римский?

— Кто бы ни был во главе Ватикана, он будет выступать за мир и за увеличение роли Ватикана в решении глобальных проблем. Но он не будет занимать четкую позицию в тех или иных конфликтах.

Но любая внешняя политика в значительной степени персонифицирована, поэтому какие-либо изменения формы этой линии поведения мы можем увидеть.

Истории
Израиль истребляет палестинцев семьями
Израиль истребляет палестинцев семьями
Иран передаст России пусковые установки
Иран передаст России пусковые установки
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Хегсет не поедет в Израиль
Хегсет не поедет в Израиль
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Москва выдвинула условия для перемирия
Москва выдвинула условия для перемирия
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us