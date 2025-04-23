В последние недели Гарвардский университет оказался в центре острого конфликта с администрацией Дональда Трампа. Поводом для напряженности стали протесты студентов против военных действий Израиля в Газе, которые вызвали резкую реакцию Белого дома. Администрация Трампа начала масштабное наступление на академические учреждения, угрожая лишить их федерального финансирования, если они не подчинятся политическим требованиям правительства. Гарвард стал первым университетом, решившим оспорить эти действия в суде, поставив под вопрос целостность американской образовательной системы и границы вмешательства государства во внутренние дела вузов.

Трамп нарвался на Гарвард

На фоне растущего студенческого недовольства из-за событий в Газе, охватившего ведущие университеты США, администрация Дональда Трампа разворачивает наступление на академическую среду. Под лозунгом борьбы с «антисемитизмом» Белый дом приостанавливает федеральное финансирование — и фактически шантажирует крупнейшие вузы страны, требуя политической лояльности и изменения внутренней политики.

Под удар попали Гарвард, Принстон, Браун, Колумбия, Пенсильванский университет и Корнелл — флагманы американского образования, чьи студенты и преподаватели активно выступали против геноцида в Газе. Теперь именно эти кампусы стали мишенью для правительственного давления: их обвиняют в антиамериканских настроениях, потворстве «антисемитизму» и «леворадикальной идеологии».

Пресс-секретарь Харрисон Филдс прямо заявил, что «поток халявных денег налогоплательщиков» в адрес таких учреждений, как Гарвард, должен прекратиться. «Если университет не соответствует базовым требованиям, он не заслуживает доступа к федеральным средствам», — отметил он.

Собственно, конфликт с Гарвардом уже вышел на новый уровень. Напомним, на прошлой неделе, как сообщил CNN, Дональд Трамп публично призвал лишить университет налоговых льгот — еще один шаг в кампании давления, которую его администрация развертывает против ведущих образовательных учреждений страны.

Суть конфликта стала очевидной после того, как 11 апреля администрация Трампа направила в адрес университета резкое письмо с требованием провести реформу руководства, пересмотреть политику приема студентов, пересчитать взгляды на «разнообразие» в кампусе и прекратить поддержку некоторых студенческих организаций.

Президент Гарварда Алан Гарбер дал понять, что уступок не будет: «Гарвард не позволит использовать федеральные средства как инструмент принуждения для вмешательства в университетскую политику».

Практически сразу после этого заявления федеральное правительство заморозило миллиардные потоки финансирования, жизненно важные для исследовательской деятельности.

«Может, Гарвард стоит лишить налогового статуса и обложить налогом как политическую организацию, если он продолжит продвигать политическую, идеологическую и террористически вдохновленную «болезнь»? Напоминаю: налоговый статус зависит от соблюдения ОБЩЕСТВЕННЫХ ИНТЕРЕСОВ!» — написал президент США на своей платформе Truth Social.

Гарвард отвечает

Гарвард стал первым университетом, который обратился в суд в ответ на репрессивные действия администрации Трампа против академических учреждений США.

Университет оспаривает попытку федеральных властей пересмотреть почти 9 миллиардов долларов государственного финансирования после отказа вуза подчиниться требованиям, включая установление внешнего контроля за «идеологическим разнообразием» преподавания. Сейчас университет стремится отменить заморозку части этих средств — 2,2 миллиарда долларов федеральных грантов.

В поданном заявлении представители Гарварда утверждают, что администрация Трампа незаконно использует миллиарды долларов федерального финансирования «как рычаг влияния, стремясь подчинить себе принятие академических решений в университете».

Адвокаты также заявляют, что заморозка средств нарушает первую поправку Конституции США, противоречит федеральному законодательству и ставит под угрозу жизненно важные медицинские исследования.

«Выбор, который навязывается Гарварду и другим университетам, предельно ясен: либо позволить правительству вмешиваться в управление академическими процессами, либо рисковать будущим научных открытий, медицинских прорывов и инноваций», — говорится в заявлении.

В иске университет также подчеркивает, что действия властей лишены логической связи.

«Правительство не смогло — да и не может — привести ни одной разумной связи между обеспокоенностью по поводу антисемитизма и теми медицинскими, научными, технологическими и другими исследованиями, которые оно заморозило, несмотря на их направленность на спасение жизней американцев, укрепление национальной безопасности и поддержание лидерства США в сфере инноваций», — говорится в заявлении.

«Кроме того, власти не признали масштабных последствий, к которым приведет бессрочная блокировка многомиллиардного финансирования», — подчеркивают юристы, добавив, что это окажет разрушительное воздействие на научные программы Гарварда.

В письме, опубликованном на сайте университета в понедельник, президент Гарварда Алан Гарбер также подчеркнул, что действия правительства угрожают не только автономии университета, но и жизненно важным исследованиям, свободе слова и репутации американского образования в мире.

Ранее Гарвардский университет получил поток писем от выпускников и членов сообщества, многие из которых выражают поддержку президенту Алану Гарберу за его решительную позицию. Письма публикуются как реакция на выпуск Harvard Magazine, вышедший онлайн 14 апреля, и содержат одобрение курса университета, призывы к защите автономии образования и критические замечания в адрес давления со стороны администрации Дональда Трампа.

«Я никогда не гордился Гарвардом так, как сейчас», — пишет один выпускник. Другой добавляет: «Я всю жизнь был республиканцем и консерватором, но Гарвард обязан бороться за достоинство и свободу от этого безумия».

В унисон с возмущением выпускников звучит и голос действующих преподавателей. По мнению профессора истории Гарварда Кирстен Уэлд, это «проверка на покорность». Как передает ее слова AP, Гарвард не должен подчиняться внешнему давлению. «Подобно задирам в школе, это давление будет возвращаться снова и снова», — предупредила Уэлд. «Гарвард обязан оспорить эту незаконную атаку в суде», — подчеркнула она.

Таким образом дело превращается не просто в юридический спор о деньгах, а в масштабное противостояние за границы дозволенного в отношениях между государством и академическим сообществом. Станет ли это делом-прецедентом, покажет решение суда.

Формально администрация Трампа действует в рамках законодательства, апеллируя к «гражданским правам». Но по факту это попытка подчинить независимые общественные институты политическому контролю.



