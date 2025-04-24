Исключение из списка

Верховный суд РФ приостановил действие запрета на деятельность «Талибана», который действовал более 20 лет, и постановил исключить движение из соответствующего списка. В Кабуле это решение поддержали.

Этот шаг стал результатом длительного дипломатического диалога между нынешними властями в Афганистане и Россией. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее заявлял, что талибы — фактическая власть в Афганистане, поэтому их необходимо исключить из списка террористических организаций. При этом фактически российские чиновники уже давно взаимодействуют с движением, в том числе на международных площадках, таких как Петербургский экономический форум (ПМЭФ).

За прошедшие несколько десятилетий Москва и «Талибан» прошли долгий путь: от взаимной вражды до сотрудничества.

В конце 90-х — начале 2000-х, когда талибы в первый раз находились у власти в Афганистане, Россия занимала жесткую позицию по отношению к ним, а после терактов 11 сентября 2001 года в США поддержала военную операцию американских властей и их союзников по борьбе с движением «Талибан».

Но по мере затягивания боевых действий и на фоне успехов талибов в партизанской войне Москва стала устанавливать контакты с умеренным крылом «Талибана», которое 12 лет обзавелось политическим офисом в Катаре.

В 2017 году был создан Московский формат консультаций по Афганистану, в котором участвовали официальные власти в Кабуле, представители стран региона, а также талибы. К 2021 году, когда НАТО во главе с США покидали страну, РФ уже наладила отношения с движением.

Нынешнее решение способствует развитию торгово-экономических связей и сотрудничества в сфере безопасности между Россией и Афганистаном. После вывода войск НАТО товарооборот между странами достиг $1 млрд.

Перспективы для региона

Многие эксперты в РФ уверены, что снятие запрета открывает новые возможности для Центральной Азии. В частности, Россия может присоединиться к проектам TAPI и Трансафганской железной дороге. Для стран региона это также означает потенциальный доступ к портам Индийского океана и Персидского залива через Афганистан.

Представители российских властей не раз отмечали, что богатые ресурсы и стратегическое положение Афганистана позволяют ему стать ключевым транзитным узлом между Россией, Центральной и Южной Азией.

В мае в Казани пройдет форум «Россия – Исламский мир» (KazanForum), где афганская делегация будет представлена на высоком уровне. Среди обсуждаемых проектов – строительство железных дорог «Термез – Наибабад – Логар – Харлачи» и «Мазари-Шариф – Герат – Диларам – Кандагар – Чаман» общей протяженностью 573 км.

Также рассматривается участие России в проекте газопровода TAPI (Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия) и его возможного аналога для экспорта российского газа (TAPI-2). Другие перспективные направления — завершение строительства Камбаратинской ГЭС-1 и ЛЭП ТУТАП (Туркменистан — Узбекистан — Таджикистан — Афганистан — Пакистан).

Китай уже активно осваивает месторождения полезных ископаемых в Афганистане. В частности, нефтегазовый гигант CAPEIC в начале 2023 года подписал с талибами 25-летний контракт на добычу нефти, в рамках которого будет ежегодно инвестировать в афганскую экономику по $150 млн.

Три главные проблемы

Профессор Казахстанско-немецкого университета Рустам Бурнашев в беседе с TRT на русском объяснил, что действия российских властей в отношении «Талибана» лишь констатируют реальность, сложившуюся в последние несколько лет.

«По факту Москва на уровне, как минимум, МИД достаточно активно взаимодействовала с представителями движения "Талибан"». Были контакты на многосторонней основе. На практике модель, которую сейчас предлагают талибы, достаточно умеренная, и в реальности не имеет террористического содержания. Это было зафиксировано и во многих странах Центральной Азии», — отметил политолог.

Он подчеркнул, что некоторые государства, такие как Узбекистан, вообще никогда не рассматривали движение «Талибан» как террористическую организацию.

«А другие страны уже несколько лет назад вывели их из списка террористических. Это сделал Казахстан, Кыргызстан, потому что понятно, что для стран Центральной Азии взаимодействие с Афганистаном необходимо. Их концепция состоит в том, что нормализация ситуации в Афганистане может быть сейчас только через экономическое и политическое взаимодействие», — считает эксперт.

Специалист полагает, что для Узбекистана — это очень важный стратегический транзитный проект.

«Он его реализовывал при президенте Ашрафе Гани, продолжает реализовывать при правительстве, созданном движением «Талибан», — резюмировал аналитик.

Руководитель группы Южной Азии и региона Индийского океана Центра азиатско-тихоокеанских исследований ИМЭМО РАН Алексей Куприянов в беседе с TRT на русском предупредил, что существуют три ключевые проблемы для России в сотрудничестве с Афганистаном:

«Во-первых, могут возникнуть технические сложности, учитывая, что прокладка трубопроводов через горные районы требует огромных затрат. Во-вторых, отсутствие гарантий долгосрочной стабильности в Афганистане. А в-третьих, это отношения Индии и Пакистана, поскольку даже при улучшении связей Нью-Дели вряд ли сделает TAPI основным источником газа», — считает эксперт.