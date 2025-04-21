В конце этой недели спецпосланник президента США Стив Уиткофф может снова посетить Россию, сообщают СМИ. Решение будет после переговоров в Лондоне, на которых представители Украины, США и стран ЕС обсудят возможное перемирие с Россией.

По итогам предыдущего визита 11 апреля в Санкт-Петербурге Уиткофф пришел к выводу: российский лидер «зациклен на украинской земле». Речь идет об аннексированном в 2014 году Крыме, а также оккупированных Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях.

По данным The Wall Street Journal, на встрече в Париже 17 апреля представители США передали украинской делегации некий конфиденциальный документ. В нем якобы указано, что для прочного мира с Россией Украина должна отказаться от планов вступить в НАТО, вокруг Запорожской АЭС появится нейтральная территория под контролем США, а Крым будет признан российским.

Высокопоставленный представитель Госдепартамента в разговоре с WSJ сообщил, что США, передавая Киеву свои предложения, не действовали по принципу «бери или уходи», а лишь посоветовали Украине их обдумать.

Между тем Уиткофф настаивает: вопрос территорий — ключевой для заключения мирного соглашения. В разговоре с журналистами он предположил, что Кремль «может получить некоторые регионы, но не все». А также допустил: «Украине могут быть не нужны русскоязычные регионы».

В Киеве на появление этих сообщений отреагировали бескомпромиссно. Президент страны Владимир Зеленский обвинил американского дипломата в распространении российских нарративов: «Для нас красной линией является признание украинских, временно оккупированных территорий, российскими. Мы на это не пойдем».

История не знает примеров, когда конфликты, где есть территориальные претензии, завершались мирным договором без урегулирования этого вопроса. Азербайджан вернул свои территории спустя 30 лет. Северная и Южная Кореи находятся в состоянии перемирия, но мирный договор между ними так и не подписан. Более 30 лет прошло с окончания войны между Ираном и Ираком, но о полноценном мире стороны так и не договорились.

Может ли российско-украинская война пойти по аналогичному сценарию, TRT на русском рассказал политолог, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Денис Денисов:

— Возможно ли урегулировать российско-украинский[1] конфликт без решения территориальных споров?

— Заморозить войну можно, но выйти на подписание мирного договора – нет. Территориальные вопросы точно останутся неурегулированными при нынешнем руководстве Украины. И даже если в стране пройдут выборы и к власти придут другие политики, то я очень сомневаюсь, что они вынесут этот вопрос на рассмотрение.

Во-первых, это моментально скажется на их рейтингах. А во-вторых, территориальный вопрос —очень болезненная тема для всего украинского общества. В том числе и Крым, хотя прошло уже более 10 лет.

— Чем опасна заморозка без подписания мирного договора?

— Заморозка конфликта — это откладывание новой эскалации. Обе стороны будут готовиться, предпринимать шаги, которые должны позволить им в будущем взять реванш. И здесь также есть множество примеров. Наиболее яркий — армяно-азербайджанский конфликт. То есть напряжение может десятилетиями сохраняться в тлеющем виде, но рано или поздно оно актуализируется.

— Остается только продолжение боевых действий или остаются дипломатические пути? Какое решение могут принять в Украине?

— Тут надо четко понимать, что пока Украина получает поддержку от Запада, то военные действия могут продолжаться. Наступление России — все это также вопрос времени. Но сложно сказать, сколько оно продлится: месяцы, годы, а то и больше.

Ну и тут важно заметить, что вопрос признания Крыма — это все только теории. У нас нет подтвержденных документов, в которых бы американцы предлагали бы это и дискутировали бы по этому поводу с официальными Киевом и с Москвой. Нет конкретных данных и по другим территориям: Донецкой, Запорожской, Херсонской и Луганской областям. Так что пока здесь больше вопросов, чем ответов.