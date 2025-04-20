ВОЙНА В УКРАИНЕ
1 мин чтения
Киев временно признали российским
МИД Украины потребовал извинений от американского телеканала Fox News за то, что Киев в трансляции пасхальных служб был обозначен как российский город
Киев временно признали российским
/ Public domain
20 апреля 2025 г.

Министерство иностранных дел Украины обратилось к телеканалу Fox News с требованием извинений и расследования после того, как в эфире телеканала столицу Украины обозначили как российский город.

Ошибка произошла 20 апреля во время трансляции пасхальных богослужений со всего мира. В одном из сюжетов Fox News одновременно показал кадры из московского храма, где присутствовал Владимир Путин, и из Киева — при этом под изображением украинской столицы было написано «Киев, Россия» (Kyiv, Russia). По сообщениям, ошибка оставалась на экране около 20 минут.

«Если это была ошибка, а не сознательное политическое заявление, должна последовать публичная извинительная реакция и внутреннее расследование», — написал на X представитель МИД Украины Георгий Тихий.

В тот же день Владимир Зеленский, не упомянув канал напрямую, намекнул на инцидент, завершив свое заявление о нарушениях пасхального перемирия со стороны России словами: «Вместо трансляций богослужений из Москвы стоит сосредоточиться на давлении на Москву — чтобы она действительно прекратила огонь». И поблагодарил «все медиа, подкастеров, блогеров и всех, кто делится правдой о происходящем».

Инцидент произошел на фоне пасхального перемирия, объявленного в субботу вечером Россией и вскоре одобренного Украиной. Тем не менее уже к полудню воскресенья обе стороны обменялись обвинениями в многократных нарушениях прекращения огня, хотя наблюдатели отмечают, что интенсивность боев действительно значительно снизилась.

Истории
Израиль истребляет палестинцев семьями
Израиль истребляет палестинцев семьями
Иран передаст России пусковые установки
Иран передаст России пусковые установки
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Хегсет не поедет в Израиль
Хегсет не поедет в Израиль
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Москва выдвинула условия для перемирия
Москва выдвинула условия для перемирия
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us