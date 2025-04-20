Министерство иностранных дел Украины обратилось к телеканалу Fox News с требованием извинений и расследования после того, как в эфире телеканала столицу Украины обозначили как российский город.

Ошибка произошла 20 апреля во время трансляции пасхальных богослужений со всего мира. В одном из сюжетов Fox News одновременно показал кадры из московского храма, где присутствовал Владимир Путин, и из Киева — при этом под изображением украинской столицы было написано «Киев, Россия» (Kyiv, Russia). По сообщениям, ошибка оставалась на экране около 20 минут.

«Если это была ошибка, а не сознательное политическое заявление, должна последовать публичная извинительная реакция и внутреннее расследование», — написал на X представитель МИД Украины Георгий Тихий.

В тот же день Владимир Зеленский, не упомянув канал напрямую, намекнул на инцидент, завершив свое заявление о нарушениях пасхального перемирия со стороны России словами: «Вместо трансляций богослужений из Москвы стоит сосредоточиться на давлении на Москву — чтобы она действительно прекратила огонь». И поблагодарил «все медиа, подкастеров, блогеров и всех, кто делится правдой о происходящем».

Инцидент произошел на фоне пасхального перемирия, объявленного в субботу вечером Россией и вскоре одобренного Украиной. Тем не менее уже к полудню воскресенья обе стороны обменялись обвинениями в многократных нарушениях прекращения огня, хотя наблюдатели отмечают, что интенсивность боев действительно значительно снизилась.