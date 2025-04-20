ВОЙНА В УКРАИНЕ
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Блюдут ли Москва и Киев пасхальное перемирие?
Россия и Украина обвинили друг друга в нарушении пасхального перемирия, которое накануне было объявлено Москвой и вскоре принято Киевом
Блюдут ли Москва и Киев пасхальное перемирие?
/ AFP
20 апреля 2025 г.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в воскресенье, что Россия нарушила объявленное Москвой пасхальное перемирие.

«Доклад главнокомандующего Сырского: по состоянию на 6 утра зафиксировано 59 обстрелов и 5 штурмов», — написал он на X. По словам Зеленского, с начала перемирия до полуночи произошло более 300 обстрелов, 19 штурмов и 290 применений дронов.

Он обвинил Москву в попытке создать лишь видимость соблюдения перемирия и призвал к его полному выполнению. «Украина готова продлить перемирие на 30 дней после полуночи. Будем действовать по ситуации», — добавил он.

Также, по словам Зеленского, боевые действия продолжались и в Курской и Белгородской областях РФ. «Когда Путин приказал снизить интенсивность ударов, уровень насилия сократился. Виновник войны очевиден — это Россия», — подчеркнул он.

Объявленное президентом РФ Владимиром Путиным 30-часовое перемирие началось в субботу в 18:00 и должно завершиться в полночь с понедельника на вторник. Киев заявил, что готов зеркально отреагировать и поддержать продление режима тишины на месяц — при условии его соблюдения.

Тем временем Минобороны России заявило, что именно Украина нарушила режим прекращения огня — «более тысячи раз». По данным ведомства, украинские силы 444 раза обстреляли российские позиции и провели более 900 атак с применением дронов.

Российская сторона также сообщила о попытках ВСУ атаковать на ряде участков фронта, несмотря на формальный режим тишины. В свою очередь, Киев продолжает настаивать, что именно Москва первой нарушила договоренность.

Наблюдатели отмечают, что интенсивность боев на Пасху действительно снизилась, несмотря на взаимные обвинения в срыве перемирия. Некоторые аналитики предполагают, что инициатива Путина — это попытка добиться легкой дипломатической победы. Напомним, что президент США Дональд Трамп ранее на этой неделе заявил, что срок ожидания ответа от Москвы относительно предложения США о мирном урегулировании истекает на этой неделе.

Объявленному перемирию предшествовала также и встреча представителей США, Великобритании, Франции, Германии и Украины в Париже, на которой обсуждалась возможность временного прекращения огня и другие сопутствующие обстоятельства продолжающейся российско-украинской войны. В переговорах участвовали госсекретарь США Марко Рубио, спецпосланник Стив Уиткофф, а также министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми и советник по нацбезопасности Джонатан Пауэлл. Накануне перемирия Рубио и Трамп в публичных заявлениях предупредили, что США выйдут из переговорного процесса, если стороны не покажут готовности к компромиссу в ближайшие дни.

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