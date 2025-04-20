ВОЙНА В УКРАИНЕ
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США: худое перемирие лучше доброй войны
США были бы рады продлению пасхального перемирия между Россией и Украиной. В Кремле говорят, что таких планов нет
США: худое перемирие лучше доброй войны
/ AFP
20 апреля 2025 г.

Госдепартамент США заявил, что Вашингтон поддержал бы продление пасхального перемирия, объявленного президентом России Владимиром Путиным в субботу в канун Пасхи.

«Мы видели заявление Путина о временном перемирии по случаю Пасхи. Мы по-прежнему стремимся к достижению полного и всеобъемлющего прекращения огня. Если перемирие будет продлено, мы бы это приветствовали», — говорится в заявлении ведомства.

Украина согласилась на прекращение огня на время Пасхи, а президент Владимир Зеленский выступил тогда же в субботу со встречным предложением — о продлении режима тишины на 30 дней. Инициатива, однако, в Москве ответа не нашла.

В воскресенье пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам на брифинге, что приказа о продлении перемирия не поступало. Таким образом, 30-часовая «пасхальная пауза», о которой Путин объявил 19 апреля, истекает в полночь.

Тем временем обе стороны обвинили друг друга в нарушении договоренностей — артобстрелах и беспилотных атаках.

Госсекретарь США Марко Рубио ранее на этой неделе пригрозил выходом Вашингтона из переговорного процесса, если в ближайшие дни не появится реальный прогресс, ему же позже в тот же день вторил и президент Дональд Трамп.

На фоне дипломатических контактов 18 апреля США и Украина подписали меморандум о намерениях по сотрудничеству в сфере добычи полезных ископаемых, а Трамп заявил, что ожидает заключения полноценного соглашения с Киевом уже на следующей неделе.

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