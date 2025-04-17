Верховная рада на три месяца продлила действие военного положения и всеобщей мобилизации в Украине. Их сроки должны были закончиться 9 мая, новый срок — 6 августа.

Против проголосовал лишь депутат от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко. По его словам, необходимо оказать давление на власть, чтобы «наконец был внесен законопроект о конечных сроках службы и о реформах, которые так необходимы нашему государству прямо сейчас».

В стране впервые проходят дискуссии о необходимости продления военного положения раньше срока. Разговоры обострились также на фоне возможных переговоров между Украиной, США и Россией.

Глава Всеукраинской организации «Украина в НАТО» Юрий Романюк рассказал TRT на русском о причинах принятия решения раньше срока и как это отразится на потенциальном мирном процессе.

— Имеет ли это какое-то значения для переговоров с США?

— Это не взаимосвязанные процессы. Переговоры идут, но и война активно продолжается. Россия направляет новые войска на фронт, открываются новые очаги боестолкновений в Харьковской и Сумской областях, активизировались бои на Запорожском направлении.

С приходом весны появилась «зеленка» — растительность, при которой можно лучше маскироваться. Земля подсыхает после зимы. Боевые действия можно ужесточать, что российская сторона и делает, несмотря на ведение переговоров.

— Почему на этот раз решение о продлении военного положения принято заранее?

— Срок предыдущего документа истекает лишь 9-го мая. Но заблаговременность в этом вопросе связана исключительно с техническими моментами. В это время в Москве празднование 80-летия Победы.

В Украине также пройдет прием глав иностранных государств и правительств. В Киеве будет режим повышенной безопасности, никого не будут пускать, все будет перекрыто. Поэтому решили проголосовать заранее, тем более что этот вопрос, очевидно, не стоит откладывать.

Кроме того, если посмотреть на график работы Верховной рады, то на это время у них запланирована работа на округах. И собирать депутатов дополнительно в Киеве было бы менее удобно.

— В так называемом плане США было указано проведение в августе президентских выборов в Украине. Можно ли будет отменить военное положение и провести кампанию в случае такой необходимости?

— Согласно Конституции Украины, старт избирательной кампании не может быть объявлен до прекращения военного положения. Никакие выборы в таких условиях не проводятся.

Поэтому нужно сначала выполнить первое условие — прекращение войны. Если она будет прекращена под гарантиями США и Европы, а затем Верховный Совет проголосует за отмену военного положения, то только тогда Центральная избирательная комиссия сможет приступить к своим прямым обязанностям и объявить о начале президентской кампании или проведении местных выборов. На саму избирательную кампанию отводится 90 дней.

Срок, который обозначили в США, это лишь иллюзии Белого дома. Они так себе рисовали картину, которая никак не соотносится с реальностью.

— Почему возникли дискуссии касательно необходимости продления военного положения?

— Против высказался один депутат от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко. На мой взгляд, с его стороны это политическое заявление. На выборах он может говорить, что фракция Порошенко голосовала против и требовала провести ротацию на фронте. Он пытается привлечь к этому внимание через споры о продлении военного положения. Но это лишь политическая конъюнктура.

Безусловно, закон о демобилизации необходим, но реальность, к сожалению, не позволяет это сделать. Как заменить 200-300 тыс. солдат, которых необходимо демобилизовать? Все сроки прошли, а их некем заменить. В этом случае фронт просто рухнет, и Украина окажется под полной оккупацией России.

Поэтому законы можно принимать какие угодно, но как их исполнять — неясно. Надо исходить из того, что есть в реальности, а не из того, что нам хочется. А сегодняшняя действительность такова: ситуация на фронте становится хуже, а перемирия нет и на горизонте.

— Какие могут быть перспективы прекращения огня?

— Путин не пойдет на этот шаг, поскольку этот процесс будет сопровождаться введением в Украину военных-миротворцев. А Кремль абсолютно не согласен с тем, чтобы это были страны НАТО. Именно поэтому Стив Уиткофф отправился в ЕС переубеждать французов и британцев направлять свои войска в Украину.

Уиткофф будет требовать, чтобы Париж и Лондон меньше помогали Киеву. Тем более в условиях, когда сами США отказались продавать Украине оружие, включая системы ПВО Patriot. Самого Трампа при этом не волнует будущее Украины, он хочет торговать с Путиным. Картина пока складывается следующая: Трамп не вводит санкции против России, не продает Киеву оружие и принуждает подписывать договор о полезных ископаемых, не гарантирующие Украине ровным счетом ничего.

Это мир, в котором мы сегодня живем. Поэтому «хотелки» Трампа — это одно, но Украина должна проявлять стойкость, не поддаваться давлению, и тем более не подписывать какие-либо соглашения, чтобы угодить США.