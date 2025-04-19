Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал заявление президента России Владимира Путина о введении «пасхального перемирия» в зоне боевых действий с 18:00 19 апреля до полуночи 21 апреля.

«Относительно очередной попытки Путина поиграть с жизнями людей — сейчас по территории Украины распространяется воздушная тревога. В 17:15 в нашем небе зафиксированы российские ударные дроны. Украинская ПВО и авиация уже начали работать на защиту. «Шахеды» в нашем небе — это настоящее отношение Путина к Пасхе и к жизням людей», — заявил Зеленский в своем телеграм-канале в субботу вечером.

Глава украинского государства также сообщил, что заслушал доклад главнокомандующего ВС Украины Александра Сырского. По его словам, украинские силы продолжили активность на территории Курской области и удерживают позиции.

В Белгородской области, как утверждает Зеленский, украинская армия продвинулась и расширила зону контроля.

Ранее Путин заявил о введении пасхального перемирия в зоне боевых действий. Об этом он сообщил на встрече с начальником Генерального штаба Вооруженных сил Валерием Герасимовым в Кремле.

«Руководствуясь гуманитарными соображениями, сегодня с 18 часов до нуля часов с воскресенья на понедельник российская сторона объявляет пасхальное перемирие. Приказываю на этот период остановить все боевые действия», — сказал Путин.

Он подчеркнул, что Москва рассчитывает на аналогичный шаг со стороны Киева. При этом российским войскам поручено сохранять готовность к отражению возможных «провокаций и агрессивных действий».