Украина не станет членом НАТО, и этот вопрос больше не подлежит обсуждению. Об этом заявил специальный посланник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог в эфире телеканала Fox News.

«Мы выразились максимально четко: членство в НАТО — вне обсуждения. Украина не войдет в альянс. Это не новость, мы говорим об этом с 2008 года», — отметил Келлог, напомнив, что еще 17 лет назад американский посол в России Уильям Бернс предупреждал госсекретаря Кондолизу Райс о том, что идея членства Украины в НАТО является «недостижимой целью».

Ранее Bloomberg сообщал, что администрация Трампа представила своим европейским союзникам предварительный план по прекращению войны. В числе ключевых пунктов — отказ от вступления Украины в НАТО, сохранение за Россией контроля над оккупированными территориями и постепенное смягчение антироссийских санкций.

По данным агентства, этот план пока не передан Киеву. Однако Украина, по словам источников, в принципе готова рассматривать перемирие — если Кремль сделает аналогичный шаг.

Сам Дональд Трамп ранее не раз подчеркивал, что, по его мнению, обещания вступления Украины в НАТО стали одной из причин конфликта. Эту же позицию активно использует Москва для оправдания военных действий.

С критикой подобной риторики выступал президент Украины Владимир Зеленский. Он заявил, что отказ от перспективы вступления Украины в альянс — это «подарок для России». Зеленский также признал, что Вашингтон на данный момент не поддерживает членство Киева в НАТО.

Генеральный секретарь альянса Марк Рютте, в свою очередь, отметил, что вопрос вступления Украины не должен быть частью мирных переговоров, но может быть рассмотрен в будущем отдельно от текущего конфликта.