Könçığış Anadoludağı yılğalar kefal’ balıqları belän canlana.
Balıqlar küçep kitkän waqıtta su ağımı häm şarlawıqlarğa qarşı yözep, öskä sikerä.
Aprel’ axırınnan iyul’ azağına qadär sorı kefal’ Van külenä qoyıluçı yılğalarda yaqınça 24 çaqrım buyınça su ağımına qarşı yözä. Monıñ berdänber maqsatı bar: yomırqa salu.
Yomırqaların yılğağa salğannan soñ aqçarlaqlardan qotılğan balıqlar yılnıñ qalğan ayların Van külendä uzdırırğa kire qayta. Bu säfärläre här yıl qabatlana.
Siräk kürep bula torğan bu manzaranı qotlar öçen 30 may – 1 iyun’ könnärendä Ärciş Balık bendi tabiğıy parkında Ärciş cirle idaräse tarafınnan oyıştırılğan 12nçe Xalıqara sorı kefal’ küçüe mädäniyät häm sänğat’ festivale uzaçaq.
Çarağa Törkiyäneñ här poçmağınnan häm çit illärdän şaqtıy qunaq kilä, küp keşe “Anadolunıñ oçuçı başlığı” dip ataluçı bu manzaranı kürä alaçaq.
Van küle balığı – sorı kefal’
Van küle – dön’yanıñ iñ zur natriy küle, tozlı häm ürçü öçen yaraşlı tügel. Läkin sorı kefal’ biredä yäşi, küldäge berdänber balıq töre ul.Van xalıq ışanıçlısı Kayhan Türkmenoğlu: “Sorı kefal’ – Vannıñ ruxıdır. Bu balıqlar yärdämendä näsellär buyı tabiğat’ belän êlemtä qorıla. Van – ŝivilizaŝiyalär häm biologik törlelek kiseşkän urın. Töbägebezdä yaqınça 30 meñ keşe sorı kefal’ yärdämendä kerem täêmin itä. Bu balıq aqsımğa bay, iqtisadqa öleşe zur, Vannıñ mirası ul,” – dide.
Türkmenoğlunıñ cirle häm çit il keşelärenä tübändäge çaqırunı yasadı: “Van sezne çaqıra; küle, nığıtmaları, utrawları häm keşeläre belän.”
Sorı kefal’ küçüe mädäniyät häm sänğat’ festivale waqıtında Van küleneñ tön’yaq könçığış yarında urnaşqan Ärciş rayonında keşelär balıqlarnıñ öskä sikerep yözüen qarıy, alarnı räsemgä töşerä.
Çarada şulay uq Van aş-suları, cır-biyüläre, törle qul sänğate êşlänmäläre täqdim itelä.
Bıyılğı festivaldä konŝertlar oyıştırıla, Könçığış Anadolu biyüläre quyıla. Şulay uq balıqlarnı töşerüçelär arasında fotoräsem bäygese dä uzaçaq.
Uzğan yılnı festival’ğa 100 meñnän artıq keşe kilgän ide.
İstanbuldan dusları belän kilgän Ayşägül Gälmiş üz xis-toyğıları belän urtaqlaştı: “Kilep küräse kilde. Min bik oşattım. Balıqlarnıñ kirtä belmiçä, armıy-talmıy yözüen, aqçarlaqlarnıñ öslärendä oçuın häm berniçäsen totuın kürdek. Tabiğat’ şulay yaratılğan. Alarnı qaraw tınıçlandıra, terapiya kebek.”