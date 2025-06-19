Törkiyäneñ bişençe buın suğış oçqıçı “KAAN”, texnologik ambitsiälär häm strategik ışanıçnıñ möhim simvolına äylänep, zur êksport kileşüe belän tanıldı.
Törkiyä ilbaşı Räcäp Tayyip Ärdoğan küptän tügel 48 “KAAN” oçqıçınıñ Indoneziyägä satılaçağın citkerde. Bu kileşü Törkiyä saqlanu tarmağında yaña çor başlanuın häm tarixiy ähämiyätkä iyä buluın kürsätä.
“Dus häm tuğan Indoneziyä belän kileşü qısalarında, 48 “KAAN” oçqıçı Törkiyädä citeştereläçäk häm êksportlanaçaq,” dip yazdı Ärdoğan üzeneñ räsmi sośial çeltär akkauntında.
“Şulay uq, citeşterü waqıtında Indoneziyäneñ urınlı sänäğät mömkinleklärennän dä faydalanaçaqbız.”
Bu kileşü ike il arasında yuğarı däräcäle diplomatik oçraşular näticäsendä barlıqqa kilde häm Törkiyä saqlanu citeşterüeneñ ışanıçlı häm zamança buluın kürsätä.
“Bu kileşü bezneñ milli saqlanu sänäğäte köçen kürsätä,” dip belderde ilbaşı.
“Bu tarixiy kileşüne täêmin itkän barlıq oyışmalarnı, bigräk tä Saqlanu sänäğäte agentlıgın häm “TUSAŞ”nı qotlıym. Bu xezmättäşlek ike millätkä dä uñışlar kiterer dip ışanam.”
Dönya taläp itüçe xärbi oçqıç
KAAN — Törkiyä aêrokosmika injeneriyäse ostalığınıñ ürnäge bulıp, bişençe buın küpfunksiyäle suğış oçqıçı bularaq iğtibar cälep itä.
Bu platforma yuğarı manevr mömkinlege, tübän radar kürenüe häm intellektual avionika belän ayırılıp tora.
“KAAN” proyektınıñ uñışında Törkiyä Aêrokosmika Sänäğäte (TUSAŞ) töp rol uynıy. TUSAŞ başqarma direktorı Mäxmät Demiroğlu proyektnıñ plan buyınça alğa baruın assızıqlıy.
“Bez 2025 yıl axırına yäisä 2026 yıl başına ikençe prototipnıñ oçuın kötäbez, annan soñ öçençe prototip oçaçaq,” dip añlata ul.
TUSAŞ 2034 yılğa qadär 500 “KAAN” oçqıçın citeşterüne maqsat itep quya, bu xalıqara taläpneñ häm platformanıñ kiläçägenä ışanıçnıñ däräcäsen kürsätä.
“KAAN” oçqıçların xäräkätkä kiterü öçen TEI tarafınnan êşlängän TF35000 motorı qullanılaçaq. Bu motor Törkiyäneñ texnologik bäysezlegen arttıruğa zur öleş kertä.
“KAAN” proyektı Törkiyä saqlanu sänäğäteneñ bäysezlegen häm köçen kürsätüçe strategik signal bularaq qabul itelä.
Prototiptan - köç simvolına
“KAAN”nıñ 2024nçe yılnıñ fevralendäge täwge oçışı simvolik häm texnologik borılış noqtası buldı. Anıñ atamasın ilbaşı Ärdoğan 2023nçe yılda iğ’lan itte häm şul çaqtan birle Törkiyäneñ yaña saqlanu çorı simvolına äwerelde.
İlbaşı Ärdoğan “Bu saqlanu kileşüennän tağın da kübräge. Bez suveren aviaśiya köçeneñ tuuına şahit bulabız”-dide.
Kütäreleş däwam itä. 55nçe Parij aviaśiya kürgäzmäsendä Törkiyäneñ aldınğı keşesez hawa apparatı citeşterüçese “Baykar” İtaliyanıñ Leonardo firması belän yaña buın dron sistemaları citeşterü öçen urtaq iniśiativa imzaladı. Bu - törek injeneriyäsenä ışanıçnıñ tağın ber kürsätkeçe.