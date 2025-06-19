Prototiptan - köç simvolına: Törkiyäneñ cirle xärbi oçqıçı “KAAN” niçek global’ ışanıçqa iyä buldı?
TÜRKİYE
2 min uqıu
Prototiptan - köç simvolına: Törkiyäneñ cirle xärbi oçqıçı “KAAN” niçek global’ ışanıçqa iyä buldı?İndoneziya belän 48 “KAAN” oçqıçı êksportı häm başqa saqlanu kileşüläre Törkiyäneñ monnan soñğı buın aviaśiya texnologiyäsendä ışanıçlı köç bularaq kütärelüen nığıta.
KAAN jet / AA
19 Июнь 2025

Törkiyäneñ bişençe buın suğış oçqıçı “KAAN”, texnologik ambitsiälär häm strategik ışanıçnıñ möhim simvolına äylänep, zur êksport kileşüe belän tanıldı.

Törkiyä ilbaşı Räcäp Tayyip Ärdoğan küptän tügel 48 “KAAN” oçqıçınıñ Indoneziyägä satılaçağın citkerde. Bu kileşü Törkiyä saqlanu tarmağında yaña çor başlanuın häm tarixiy ähämiyätkä iyä buluın kürsätä.

“Dus häm tuğan Indoneziyä belän kileşü qısalarında, 48 “KAAN” oçqıçı Törkiyädä citeştereläçäk häm êksportlanaçaq,” dip yazdı Ärdoğan üzeneñ räsmi sośial çeltär akkauntında.

“Şulay uq, citeşterü waqıtında Indoneziyäneñ urınlı sänäğät mömkinleklärennän dä faydalanaçaqbız.”

Bu kileşü ike il arasında yuğarı däräcäle diplomatik oçraşular näticäsendä barlıqqa kilde häm Törkiyä saqlanu citeşterüeneñ ışanıçlı häm zamança buluın kürsätä.

“Bu kileşü bezneñ milli saqlanu sänäğäte köçen kürsätä,” dip belderde ilbaşı.

“Bu tarixiy kileşüne täêmin itkän barlıq oyışmalarnı, bigräk tä Saqlanu sänäğäte agentlıgın häm “TUSAŞ”nı qotlıym. Bu xezmättäşlek ike millätkä dä uñışlar kiterer dip ışanam.”

Dönya taläp itüçe xärbi oçqıç

KAAN — Törkiyä aêrokosmika injeneriyäse ostalığınıñ ürnäge bulıp, bişençe buın küpfunksiyäle suğış oçqıçı bularaq iğtibar cälep itä.

Bu platforma yuğarı manevr mömkinlege, tübän radar kürenüe häm intellektual avionika belän ayırılıp tora.

“KAAN” proyektınıñ uñışında Törkiyä Aêrokosmika Sänäğäte (TUSAŞ) töp rol uynıy. TUSAŞ başqarma direktorı Mäxmät Demiroğlu proyektnıñ plan buyınça alğa baruın assızıqlıy.

“Bez 2025 yıl axırına yäisä 2026 yıl başına ikençe prototipnıñ oçuın kötäbez, annan soñ öçençe prototip oçaçaq,” dip añlata ul.

TUSAŞ 2034 yılğa qadär 500 “KAAN” oçqıçın citeşterüne maqsat itep quya, bu xalıqara taläpneñ häm platformanıñ kiläçägenä ışanıçnıñ däräcäsen kürsätä.

“KAAN” oçqıçların xäräkätkä kiterü öçen TEI tarafınnan êşlängän TF35000 motorı qullanılaçaq. Bu motor Törkiyäneñ texnologik bäysezlegen arttıruğa zur öleş kertä.

“KAAN” proyektı Törkiyä saqlanu sänäğäteneñ bäysezlegen häm köçen kürsätüçe strategik signal bularaq qabul itelä.

Prototiptan - köç simvolına

“KAAN”nıñ 2024nçe yılnıñ fevralendäge täwge oçışı simvolik häm texnologik borılış noqtası buldı. Anıñ atamasın ilbaşı Ärdoğan 2023nçe yılda iğ’lan itte häm şul çaqtan birle Törkiyäneñ yaña saqlanu çorı simvolına äwerelde.

İlbaşı Ärdoğan “Bu saqlanu kileşüennän tağın da kübräge. Bez suveren aviaśiya köçeneñ tuuına şahit bulabız”-dide.

Kütäreleş däwam itä. 55nçe Parij aviaśiya kürgäzmäsendä Törkiyäneñ aldınğı keşesez hawa apparatı citeşterüçese “Baykar” İtaliyanıñ Leonardo firması belän yaña buın dron sistemaları citeşterü öçen urtaq iniśiativa imzaladı. Bu - törek injeneriyäsenä ışanıçnıñ tağın ber kürsätkeçe.

Öyrän
“BRIKS”nıñ kütärelüe öçen 2024nçe yılnıñ borılış noqtası buluı säbäbe
“Min barı tik ülergä telädem”
Avstraliyäneñ kön’yaq-könçığışında urman yanğınnarı: zur mäydannar kölgä äwerelä
AQŞnıñ Xalıqara mäxkämägä sankśiyäläre İzrailneñ suğış cinayät’lären tikşerügä kirtä bula alamı?
Ärmänstannıñ xärbi quäten arttıruı Azärbaycannı “frontal’ höcüm suğışı”na êtärä ala
Bombağa almaşqa: AQŞ İzrailneñ Ğazzä sızığındağı suğışınnan nindi tabış ala?
Törkiyäneñ Göbäklitäpä antik xäzinäläre Rimdağı Kolizey mäşhür binasında
Global’ cılınu: keşelek häm planeta öçen borılış noqtası
İran suğışqa qarşı Tramp belän iminlek yaqlı din ähelläre arasında balansnı saqlarğa tırışa
Qayçandır köçle bulğan Germaniya iq’tisadı üzgärüçän dön’yada nigä awır könnär kiçerä?
İzrailneñ genośid suğışı möselmannardan soñ xristiannarnı da yota
Dön’yanıñ moğcizaların xis itegez
Dön’ya çiktän tış ütkärüçänlekneñ “İzge kasäs”en taptımı?
"Paqıstan AQŞqa bärä alırday raketalar yasıy"
Sudan krizisı üsä
“TRT Global”ne qarağız. Fikerläregez belän urtaqlaşığız!
Contact us