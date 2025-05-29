Riyad Mansur İzrailne blokada astındağı töbäkkä yärdämneñ kerüenä röxsät birüe illyuziyasen tudırırğa tırışuda läkin andağı tormışnı awırlaştırırğa däwam itüdä ğayepläde.

Küz yäş’läre bärep çıqqan Fälästinneñ BMOdağı wäkile Ğazzädä qamaw astında bulğan fälästinle balalarğa qarata genośidnı tuqtatu öçen İminlek şurasına çaqıru yasadı.

Riyad Mansur çärşämbe könne yasağan belderüdä fälästinlelärneñ inde küptännän su, azıq-tölek häm darudan mäxrüm qaluın äytep, şuranı êş başqarmawda ğayepläde.

“Moña ışanıp bulmıy. Tağın ni xätle kötäçäksez?” – dide ul.

Mansur İzrailne töbäkkä yärdäm ireştergän kebek qılanıp, Ğazzädä tormışnı qıyınlaştırırğa tırışuda ğayepläde.

Fälästinneñ BMOdağı wäkile tübändägeçä däwam itte: “İzrail yärdämnärneñ barıp citüen telägän bulsa, çik buyı qapqaların açar häm Berlӓşkӓn Millӓtlӓr Oyışması belän ayıruça Fälästinle qaçaqlarğa yärdäm kürsätü agentlığı belän bergä gumanitar yärdämnärneñ tulısınça häm şunduq kerüenä röxsät birer ide.”

İzrail maqsatında Fälästin xalqın yortsız qaldıru buluın citkergän wäkil: “Asıl mäs’älä – fälästinlelärdän qotılu. Alarnı üterep, aç qaldırıp häm qalğannarın yuqqa çığarıp yäşärgä telilär ikän, başqa çara qaldırmaw,” – dide.

Şulay uq wazıyfa başqarğan waqıtta 9 balasın yuğaltqan tabib Ala än-Näccarnıñ tragedik xikäyäsen añlattı.

“Ägär dä bu genośidnı ul da üterelgänçe tuqtata alsaq, tormışnı saqlap qalırğa tırışuçı ber tabib bularaq wazıyfasın cirenä citkerüçe Näccar balaların xastaxanägä alıp kilgändä alarnıñ yanıp ülüen kürde. 10 balasınnan 9ı yaqtı dön’yadan kitte, moña nindi yöräk tüzär,” – dide.

“Fälästinlelär aç häm ut astında”

Balalar kürgän qayğı-xäsrätkä iğtibarnı cälep itkän Mansur: “5 yäş’tän keçkenä balalar yäşärgä tügel, ülärgä teli çönki ğailäläre häm bertuğannarın yuğaltuğa tüzä almıy,” – dide.

Riyad Mansur İzrailneñ mart ayında utnı tuqtatunı bozğannan soñ bügengä qadär üterelgän balalar sanın xäterlägän waqıtta yılap cibärde.

“Balalar açlıqtan ülä, äniläreneñ xäräkätsez yatuın kürep alarnı qoçaqlıy, çäçlären tarıy, alar belän söyläşälär, alardan ğafu ütenälär. Onıqlarım bar. Alarnıñ ğailäläre öçen ni qadär möhim buluın belam. Fälästinlelärneñ wazğıyäten kürep, bernärsä dä başqarmawnı normal’ keşe kütärä almıy. Ut yalqınnarı häm açlıq fälästinle balalarnı “yota”. Şunıñ öçen bez, fälästinlelär, här cirdä bu qadär açulı. Bez Fälästindä Rimdağı zäytün ağaçlarınnan tağın da tirän tamır cäydek. Berqaya da kitmibez. Yuqqa çıqmıybız. Üz watanıbızda qalaçaqbız,” – dide wäkil.

BMO iminlek şurasın êşkä kereşergä çaqırğan Mansur tübändägeçä däwam itte: “Berärnärsä dä bulsa, başqarığız. Fälästin xalqına qarata däwam itüçe bu cinayät’ne tuqtatığız.”