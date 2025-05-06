Awrupa Berlegendä suriyälelärneñ sıyınu möräcäğät’läre fevral’ ayında soñgı un yıldağı iñ tübän däräcägä töşte, dip xäbär itte çärşämbe könne Awrupa Berlegeneñ sıyınu agentlığı.
Awrupa Berlegeneñ sıyınu agentlığı (EUAA) mäğ’lümatlarına kürä, fevral’ ayında 27 ilne üz êçenä alğan blok, Şveyśariyä häm Norvegiyä belän bergä, süriyälelärdän 5,000 möräcäğät qabul itkän, bu isä uzğan ay belän çağıştırğanda 34 prośentqa kim.
“Sıyınu turındağı soñğı sannar başqa töbäklärdä totrıqlılıqnıñ Awrupa öçen niqadär möhim buluın kürsätä,” dip belderde Awrupa Berlegeneñ möhacirlär komissarı Magnus Brunner.
Suriyädä küp yıllar xakimiyättä bulğan Bäşär Äl-Äsad, ildäge oppoziśiyä köçläre tarafınnan un yıldan artıq däwam itkän grajdannar suğışınnan soñ, dekabr ayında bärep töşerelde.
Berläşkän Millätlär Oyışması mäğlümatlarına kürä, çit illärgä sıyınğan yöz meñlägän suriyäle şunnan birle üz yortlarına qaytqan.
Gomumän alğanda, fevral’ ayında Awrupa Berlegeneñ 27 ile belän Şveyśariyä häm Norvegiyä yaqınça 69,000 sıyınu möräcäğäte qabul itkän, bu isä 2024nçe yılnıñ oktyabrennän başlağan kimü tendenśiyäsen däwam itä, dip belderde Awrupa Berlegeneñ sıyınu agentlığı.
Suriyälelär ozın yıllar buyı iñ küp möräcäğät’ itüçelär bulıp sanalsa da, fevral’ ayında öçençe urında bulğan, alardan alda Venesuêla häm Äfğanstan watandaşları tora.
Franśiyä iñ küp möräcäğät’ qabul itkän il bulğan, annan soñ İspaniyä häm yıllar buyı iñ populyar yünäleş bulğan Germaniyä kilä.