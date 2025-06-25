Bötendönya bankı Ğıyraq, Süriyä häm Livanda infrastruktura häm torğızu proyektları öçen 1 milliard dollardan artıq byudjetnı rasladı.
İñ zur summa Ğıyraqqa birelde. Bötendönya bankı çärşämbe könne ildäge timer yul infrastrukturasın yaxşırtu, êçke säwdäne arttıru, êş urınnarı buldıru häm iqtisadnı törle yaqlap üsterü maqsatında qullanu öçen 930 million dollar bülep birüne rasladı.
Bötendönya bankı belderüençä, Ğıyraqta Timer yulları kiñäytü häm modernizatsiyä proyektı Umm Qasr portınnan (Ğıyraqnıñ könyağındağı Farsı qultığında urnaşqan) Mosul şähärenä qädär yök taşu mömkinleklären arttıru häm xezmätlärne yaxşırtuğa yünälteläçäk.
“Ğıyraq torğızudan üseşkä küçkän çaqta säwdäne häm bäyläneşlärne yaxşırtu monı tizlätä, êş urınnarı tudıra häm neftkä bäylelekne kimetä ala,” – dip belderde Bötendönya bankınıñ Urta Könçığış bülege direktorı Jan-Kristof Karre.
Livanga kilgändä, ul 14 aylıq İzrail höcümnärennän soñ torğızılu çorın kiçerä. Bötendönya bankı anda möhim cämäğät infrastrukturasın häm zarur xezmätlärne torğızu öçen 250 million dollar rasladı.
Süriyä öçen isä, suğıştan zıyan kürgän ilgä 146 million dollar grant birelde. Bu grant ışanıçlı häm arzan êlektr ênergiyäsen torğızu häm ilneñ iqtisadın yañartu maqsatında qullanılaçaq.
Bötendönya bankı belderüençä, Süriyä êlektr ênergiyäse aşığıç xäl proyektı zıyan kürgän tapşırğıç liniyalarnı häm transformator stansiyälären tözätügä yünälteläçäk.
Uzğan ayda Süriyä suğıştan zıyan kürgän êlektr çeltärlären yañartu öçen Qatar, Törkiyä häm AQŞ kompaniyäläre belän kileşü tözede.