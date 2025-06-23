Törkiyä tışqı êşlär ministrlığı häm BMOnıñ Süriyä maxsus wäkile Dimäşq şähärendäge çirkäwdä bulğan ülemçel intixar höcümen kisken gäyepläde häm terrorçılıqqa qarşı köräştä millätneñ berdämlegenä çaqırdı.
Yakşämbe könne yasağan belderüendä Geyr Pedersen Dimäşq şähäreneñ Douileia töbägendäge Mar Elias çirkäwendä bulğan, ğıybadät waqıtında xalıqnıñ ülemenä häm yaralanuına kitergän waqıyğanı "terror höcüme" dip atap kisken gäyepläde.
"Min ğıybadät waqıtında xalıqnıñ ülemenä häm yaralanuına kitergän terror höcümen iñ kisken räweştä gäyeplim," dide Pedersen, häm bu waqıyğanıñ "häryaqlap tikşerü häm wäqalätlelär tarafınnan çaralar kürüne" taläp itüen äytte.
Törkiyä
Törkiyä dä bu höcümne gäyepläde, Süriyä sälämätlek saqlaw ministrlığı mäğlümatlarına kürä, höcüm näticäsendä, kim digändä, 20 keşe ülgän häm 52 keşe yaralanğan.
Ministrlıq belderüençä, “DEAŞ” terrorçı oyışmasına bäyle intixarçı çirkäw êçendä ut açqan häm soñınnan üz-üzen şartlatqan.
Törkiyä tışqı êşlär ministrlığı höcümneñ Süriyädä totrıqlılıq häm iminlek urnaştıru tırışlıqların qaqşatunı häm cämğıyät tınıçlığın bozunı maqsat itep quyuın äytte.
"Bu höcüm Süriyädä totrıqlılıq häm iminlek urnaştıru tırışlıqların qaqşatu häm cämğiät tınıçlığı belän garmoniyäsen bozunı maqsat itep quyğan," dip äytelde ministrlıq belderüendä.
Änkara Süriyäneñ suverenlığın häm berdämlegen yaqlawın qabatladı, "kiräk bulğan barlıq yärdämne" kürsätü wağdäse birde häm Süriyä xalqınıñ tüzemlegenä ışanıç belderde.
Bu şartlaw Süriyä êçke êşlär ministrlığı 26 may könne Dimäşq şähäre tiräsendä “DEAŞ” terrorçı oyışmasınıñ yäşeren törkemnären tabuların iğlan itüennän berniçä atna uzğaç buldı.
İminlek köçläre bu operatsiyä waqıtında ciñel häm urta kalibrlı qorallar qulğa töşerülären belderde.
Äsad rejimı töşerelgännän soñ, Süriyäneñ iminlek köçläre cinayätlärdä, keşe xoquqların bozu häm terrorçılıq belän bäyle êşçänlektä ğayeplängän şäxeslärgä qarşı operatsiyälären däwam itä.