YAÑA SÜRİYÄ
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Tramp yaña wäkilneñ Süriyä belän êşläwdä zur mömkinleklär kürüen äytte
AQŞ ilbaşı Tom Barraknı maxsus wäkil bularaq atadı hm sankśiyälärneñ beterelüennän soñ Dimäşq belän bäyläneşlärne yaqladı.
Tramp yaña wäkilneñ Süriyä belän êşläwdä zur mömkinleklär kürüen äytte
Trump says new envoy understands ‘great potential in working with Syria’ / AP
29 Май 2025

AQŞ ilbaşı Donal’d Tramp, Vaşingtonnıñ Süriyagä yaña bilgelängän maxsus wäkileneñ ildä Äsad ğailäse idarä itkän distä yıllardan soñ yañartılu çorında bergä êşläw mömkinleklären kürüen belderde.

Tramp çärşämbe könne sośial çeltärdä: “Min AQŞnıñ Törkiyädäge İlçese Tom Barraknıñ Süriya wäkile itep bilgelänüe turında iğ’lan itüemä şat,” dip yazdı.

“Tom Süriya belän êşläw mömkinleklären, radikalizmnı tuqtatu, mönäsäbätlärne yaxşırtu häm Yaqın Könçığışta tınıçlıq urnaştıru öçen zur potenśial barlığın añlıy. Bergä bez AQŞnı häm dönyanı QABAT IMIN ITÄÇÄKBEZ!” dip östäde ul.

Bu iğlan AQŞnıñ Äsad çorında kertelgän “qatı häm basım yasawçı” sankśiyälärne beterüennän soñ berniçä kön uzuğa yasaldı. Tramp bu qararnıñ Törkiyä ilbaşı Räcäp Tayyip Ärdoğan häm Sögüd Ğäräbstanı täxet warisı Möxämmäd bin Sälman sorawı näticäsendä qabul itelüen äytte.

Tramp uzğan ayda Süriya ilbaşı Äxmät äl Şaraa belän Riyadta oçraştı — bu AQŞ häm Süriya citäkçeläre arasında soñğı 25 yıldağı berençe oçraşu buldı. Monnan aldağı oçraşu 2000nçe yılda, êlekke ilbaşı Bill Klinton häm Xafiz äl Assad arasında Jenevada uzğan ide.

AQŞ däwlät särqatibe Marko Rubio uzğan atnada qanunçılarğa Vaşingtonnıñ yaña Süriya xökümäteneñ uñışqa ireşüenä yardäm itü tırışlıqların yaqlawın belderde, Häm uñışsızlıq yañadan konflikt häm töbäktä totrıqsızlıq tudıruı mömkin dip kisätte.

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