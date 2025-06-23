Törkiyä ilbaşı Räcäp Tayyip Ärdoğan Süriyä başqalası Dimäşqtäge Mar Elias çirkäwenä yasalğan ütergeç terror höcümen kisken gäyepläde.
Düşämbe könne “X” platformasında ul Dimäşqtäge Mar Elias çirkäwenä yasalğan "teträndergeç terror höcümen" gäyepläwen belderde.
Ärdoğan ülgännärneñ ğailälärenä, Süriyä xökümätenä häm xalıqına qayğı urtaqlaşuın citkerde.
"Yaralanuçılarğa tizräk sälamätlänü telim," dip östäde ul.
Ärdoğan bu höcümneñ Süriyä häm töbäkneñ tınıçlığın, iminlegen häm berdäm yäşäw mädäniyäten qaqşatu maqsatında buluın assızıqladı.
"Süriyä tınıçlığına, êçke totrıqlılığına häm bergä yäşäw mädäniyätenä qarşı yasalğan bu yämsez terror ğämälenä qarşı, bez Süriyä xalqı häm xökümäte belän bergä," dip belderde ul, Süriyäneñ terrorğa qarşı köräşenä Änkaranıñ yaqlawın assızıqlap.
"Berençe tapqır yıllar buyı ömet belän kiläçäkkä qarawçı kürşe häm tuğandaş Süriyä terrorçı oyışmaları qulında yañadan totrıqsızlıqqa tartılmasqa tiyeş," dip äytte ul.
"Törkiyä Süriyä xökümäteneñ terrorğa qarşı köräşen yaqlawın däwam itäçäk," dip tämamladı ul.
Süriyä sälämätlek saqlaw ministrlığı beldergänçä, yakşämbe könne Dimäşqneñ könçığışında urnaşqan çirkäw êçendä “DEAŞ” terrorçı törkeme äğzası üzägen şartlatqan, monnan alda ut açıp, kim digändä 20 keşene ütergän häm 52 keşene yaralağan.
Bu waqıyğa Süriyä êçke êşlär ministrlığı 26 may könne Dimäşq tiräsendä “DEAŞ” yäşeren törkemnären tabuın iğlan itkännän soñ berniçä atna uzğaç buldı. Reyd waqıtında wäqalätlelär ciñel häm urtaça qoral törlären tartıp aluların belderde.
Äsäd rejimı cimerelgännän soñ, Süriyä iminlek xezmätläre cinayätlärdä, keşe xoquqların bozu häm terror belän bäyle ğämällärdä qatnaşuda ğayeplängän keşelärne êzärlekläwen däwam itä.
25 yıl buyı Süriyä citäkçese bulğan Bäşär äl-Äsäd dekabr ayında Rusiyägä qaçtı, 1963 yıldan birle xakimiyättä bulğan Baas partiyäse rejimı tämamlandı.
Äsädne bärep töşerü öçen qarşı rejim köçlären citäklägän Äxmät äl-Şaraa gıynwar ayında waqıtlıça ilbaşı itep iğlan itelde.