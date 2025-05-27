YAÑA SÜRİYÄ
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Süriyä Dimäşq’ tiräsendäge “DEAŞ” terror oyaların yuq itte
Süriyä köçläre Ğutanıñ könbatışında qorallar häm şartlatqıçlarnı qulğa töşerep, “DEAŞ” belän bäyle şikle keşelärne qulğa aldı. Bu operaśiya Äsädtän soñğı çorda alıp barılğan kiñ qırlı terrorğa qarşı köräşneñ ber öleşe bularaq ütkärelde
Süriyä Dimäşq’ tiräsendäge “DEAŞ” terror oyaların yuq itte
Syrian security forces have intensified operations against both former regime loyalists and militants. (Photo: AFP Archive) / AFP
6 сәгать элек

Süriyä êçke êşlär ministrlığı atna axırında Dimäşq’neñ awıl cirleklärendä êşçänlek alıp barğan berniçä “DEAŞ” oyasınıñ iminlek köçläre tarafınnan täêsirsez xälgä kiterelüe turında belderde.

Töbäkneñ êçke iminlek başlığı Xussäm äl-Taxan, yäkşämbe könne bu törkemnärneñ tarqatıluın häm döres küzläw mäğ’lümatı näticäsendä qorallar, şartlatqıçlar häm intixar jiletlarınıñ qulğa töşerelüen äytte.

Äl-Taxan, düşämbe yasağan belderüendä, şikle keşelärneñ Ğutanıñ könbatışındağı Äl-Kiswäh, Deyr Khabyah, Äl-Mäqiliba häm Zakiyah kebek bistälärdä aktiv buluların belderde.

Şulay uq ul, törkemneñ bu qorallar häm şartlatqıçlarnı töbäkne totrıqsızlandıru öçen qullanırğa planlaştıruın assızıqlap, êlekke rejim cimerelsä dä, “DEAŞ” qaldığı bulğan çeltärlärneñ qurqınıçı däwam itüenä iğ’tibar yünälttе.

Küçeş xökümäte astında operaśiyälär däwam itä

Ütkän dekabr’ ayında ozaq waqıt xakimiyättä bulğan rejim citäkçese Bäşşar Äsäd wazıyfasınnan alınıp, Rusiyägä sörgengä cibärelgännän soñ, Süriyä iminlek köçläre êlekke rejim yaqlılarına häm suğışçılarğa qarşı operaśiyälären köçäytte.

Ğıynwar ayında Süriyäneñ küçeş xökümäteneñ yaña ilbaşı Äxmät äş-Şara terrorğa qarşı köräşne xökümätneñ töp maqsatı dip iğ’lan itkän ide.

 Yäkşämbe könne ütkärelgän operaśiya – Süriyäneñ kön’yaq-könbatışında alıp barılğan berniçä koordinaśiyälängän basqınnıñ soñğısı buldı.

Räsmi zatlar küzläw mäğ’lümatın cıyunıñ sizelerlek yaxşıruı näticäsendä küp kenä planlaştırılğan höcümnärneñ totqarlanuın häm ozaq yıllar köç qullanu kiçergän töbäklärneñ totrıqlılıqqa ireşüenä yärdäm itüen belderde.

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