Süriyä êçke êşlär ministrlığı atna axırında Dimäşq’neñ awıl cirleklärendä êşçänlek alıp barğan berniçä “DEAŞ” oyasınıñ iminlek köçläre tarafınnan täêsirsez xälgä kiterelüe turında belderde.
Töbäkneñ êçke iminlek başlığı Xussäm äl-Taxan, yäkşämbe könne bu törkemnärneñ tarqatıluın häm döres küzläw mäğ’lümatı näticäsendä qorallar, şartlatqıçlar häm intixar jiletlarınıñ qulğa töşerelüen äytte.
Äl-Taxan, düşämbe yasağan belderüendä, şikle keşelärneñ Ğutanıñ könbatışındağı Äl-Kiswäh, Deyr Khabyah, Äl-Mäqiliba häm Zakiyah kebek bistälärdä aktiv buluların belderde.
Şulay uq ul, törkemneñ bu qorallar häm şartlatqıçlarnı töbäkne totrıqsızlandıru öçen qullanırğa planlaştıruın assızıqlap, êlekke rejim cimerelsä dä, “DEAŞ” qaldığı bulğan çeltärlärneñ qurqınıçı däwam itüenä iğ’tibar yünälttе.
Küçeş xökümäte astında operaśiyälär däwam itä
Ütkän dekabr’ ayında ozaq waqıt xakimiyättä bulğan rejim citäkçese Bäşşar Äsäd wazıyfasınnan alınıp, Rusiyägä sörgengä cibärelgännän soñ, Süriyä iminlek köçläre êlekke rejim yaqlılarına häm suğışçılarğa qarşı operaśiyälären köçäytte.
Ğıynwar ayında Süriyäneñ küçeş xökümäteneñ yaña ilbaşı Äxmät äş-Şara terrorğa qarşı köräşne xökümätneñ töp maqsatı dip iğ’lan itkän ide.
Yäkşämbe könne ütkärelgän operaśiya – Süriyäneñ kön’yaq-könbatışında alıp barılğan berniçä koordinaśiyälängän basqınnıñ soñğısı buldı.
Räsmi zatlar küzläw mäğ’lümatın cıyunıñ sizelerlek yaxşıruı näticäsendä küp kenä planlaştırılğan höcümnärneñ totqarlanuın häm ozaq yıllar köç qullanu kiçergän töbäklärneñ totrıqlılıqqa ireşüenä yärdäm itüen belderde.