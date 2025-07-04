وقال كتشالي في بيان: "تتابع تركيا من كثب وباهتمام بالغ التطورات الجارية في كركوك"، وذلك على خلفية الاحتجاجات التي نظمها تركمان كركوك في ناحية آلتون كوبري التابعة للمحافظة العراقية، منذ 30 يونيو/ حزيران الماضي ضد إقصائهم من الإدارة المحلية.

وأكّد على أن "تمثيل أشقائنا التركمان بشكل مناسب داخل البنية السياسية ومؤسسات الدولة في العراق هو أحد تطلعاتنا الأساسية".

وأشار إلى أن "هذا الأمر يكتسب أهمية خاصة في كركوك، ولا سيما فيما يتعلق بالتعيينات في المناصب الإدارية في البلدية وباقي المؤسسات العامة".

وتابع كتشالي قائلاً: "أدى تعيين مدير غير تركماني لبلدية آلتون كوبري، التي تتميز بكثافة سكانية تركمانية، إلى إثارة استياء وخيبة أمل مشروعة لدى المجتمع التركماني".

وأكّد أن "الحفاظ على أمن واستقرار كركوك، التي تُعد نموذجاً مصغراً للعراق بما تملكه من تنوع عرقي وديني، يشكل مفتاحاً لأمن واستقرار العراق بأسره".

وأثار عدم إشراك التركمان في تغيير منصب رئيس بلدية ناحية آلتون كوبري التي يقطنها التركمان بأعداد كبيرة، ردة فعل رافضة من السكان المحليين.

وبدأت المئات من التركمان في ألتون كوبري مظاهرة في 30 يونيو/حزيران الفائت على خلفية "إقصائهم من الحكومة المحلية".

وأمس الخميس، أنهى التركمان احتجاجاتهم، بعد أن قررت الحكومة المحلية في كركوك تشكيل لجنة لمراجعة المناصب الإدارية في البلدية والمؤسسات الأخرى في ناحية آلتون كوبري.