الحرب على غزة
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الحوثي: تهديدات إسرائيل تزيدنا عزماً على مواصلة الرد حتى وقف الإبادة في غزة
أكد زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي، الخميس، أن التهديدات الإسرائيلية واعتداءاتها لن تُثني الجماعة عن موقفها، بل تزيدها عزماً وتصميماً على الاستمرار في مهاجمة إسرائيل، إلى أن توقف الأخيرة حرب الإبادة التي تشنها على قطاع غزة.
الحوثي: تهديدات إسرائيل تزيدنا عزماً على مواصلة الرد حتى وقف الإبادة في غزة
الحوثي: نحن ثابتون في موقفنا، وسنواجه أي عدوان إسرائيلي مهما كان / وسائل إعلام يمنية
3 يوليو 2025

وجاء تصريح الحوثي رداً على تهديد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الذي توعّد اليمن، الثلاثاء، بمصير مشابه لما تعرّضت له إيران خلال عدوان إسرائيلي استمر 12 يومًا في يونيو/حزيران الماضي.

وكانت إسرائيل قد شنت، في 13 يونيو/حزيران الفائت، هجوماً مفاجئاً على إيران، تبادل خلاله الطرفان ضربات عسكرية أسفرت عن مئات القتلى والجرحى، قبل أن تُعلن الولايات المتحدة التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في 24 من الشهر ذاته، وسط مزاعم متبادلة بتحقيق الانتصار.

وفي كلمة متلفزة بثتها قناة "المسيرة" الفضائية التابعة للجماعة، قال الحوثي: "تهديدات العدو الإسرائيلي هذا الأسبوع واعتداءاته لا تثنينا أبداً عن موقفنا، بل تزيدنا إصراراً وعزماً".

وأضاف أن "العدو الإسرائيلي نفّذ خمس عمليات هجومية ضد اليمن، شملت 107 غارات جوية وقصفاً بحرياً، لكننا بقينا ثابتين، وزادنا ذلك تمسكاً بموقفنا"، دون تحديد توقيت تلك العمليات.

وتابع: "نحن راسخون في موقفنا، وسنتصدى لأي عدوان إسرائيلي، فنحن على قناعة راسخة بعدالة قضيتنا، وصحة موقفنا وضرورته".

وتؤكد جماعة "أنصار الله" الحوثية استمرارها في مهاجمة إسرائيل حتى توقف عدوانها المستمر على قطاع غزة، والذي دخل شهره الحادي والعشرين.

وتشن إسرائيل، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حرب إبادة جماعية ضد غزة، تشمل القتل، والتجويع، والتدمير، والتهجير القسري، وسط تجاهل تام لكافة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.

وأسفرت الحرب، بدعم أمريكي مباشر، عن سقوط أكثر من 192 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم من النساء والأطفال، إضافة إلى ما يزيد عن 10 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أودت بحياة كثيرين، بينهم عشرات الأطفال.

مصدر:TRT Arabi
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