لبنان
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لبنان.. مقتل شخص وإصابة 3 جراء قصف الاحتلال سيارة جنوبي بيروت
قُتل شخص وأُصيب 3 آخرون، اليوم الخميس، إثر غارة جوية إسرائيلية استهدفت سيارة في منطقة خلدة جنوبي العاصمة اللبنانية بيروت، في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار.
لبنان.. مقتل شخص وإصابة 3 جراء قصف الاحتلال سيارة جنوبي بيروت
رجال الطوارئ اللبنانيون يفحصون الحطام في موقع غارة إسرائيلية على مركبة في خلدة، جنوب بيروت / AFP
3 يوليو 2025

قالت وزارة الصحة اللبنانية، في بيان، إن "حصيلة أولية للغارة على السيارة في خلدة تشير إلى سقوط شهيد و3 جرحى"، دون تفاصيل أكثر.

وفي وقت سابق، أفاد شهود عيان بأن السيارة المستهدفة شوهدت تحترق على الطريق السريع الذي يعد المدخل الرئيسي للعاصمة من جهة الجنوب، ويقع على بعد نحو كيلومتر واحد من مطار رفيق الحريري الدولي.

من جانبه، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان على منصة إكس، قصف سيارة في لبنان.

وادعى متحدث جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي، أن القصف استهدف شخصاً يعمل في تهريب الأسلحة "والدفع بمخططات" ضد مصالح إسرائيل "نيابةً عن فيلق القدس الإيراني"، على حد قوله.

وفي 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، شنت إسرائيل عدواناً على لبنان تحوَّل إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر/أيلول 2024، ما أسفر عن أكثر من 4 آلاف قتيل ونحو 17 ألف جريح.

ومنذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، ارتكبت إسرائيل نحو 3 آلاف خرق له، خلّفت ما لا يقل عن 224 قتيلاً و513 جريحاً، وفق إحصاء استناداً إلى بيانات رسمية.

مصدر:TRT ARABI
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