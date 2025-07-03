وقال المساعد بالكرملين، يوري أوشاكوف، للصحفيين، إن ترمب أثار مسألة إنهاء الحرب سريعاً خلال محادثة تناولت كثيراً من الموضوعات.

وأكد بوتين أن روسيا مستعدة لمواصلة التفاوض، لكن موسكو لا تزال تركز على التخلص مما تسميها "الأسباب الجذرية" للصراع الذي دخل عامه الرابع.

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022، تشن روسيا هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعده كييف "تدخلاً" في شؤونها.

الشرق الأوسط

في سياق آخر، قال أوشاكوف إن بوتين أكد لترمب وجوب تسوية نزاعات الشرق الأوسط "دبلوماسياً"، بما في ذلك الحرب الأخيرة بين إيران وإسرائيل.

وأضاف في تصريحاته للصحفيين أن "الجانب الروسي شدد على أهمية تسوية كل القضايا الخلافية والخلافات والنزاعات عبر السبل السياسية والدبلوماسية حصراً".

وتشهد منطقة الشرق الأوسط توترات أمنية جراء الإبادة الإسرائيلية المتواصلة في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، فضلاً عن عدوان تل أبيب على إيران، الذي بدأ في 13 يونيو/حزيران الجاري، واستمر 12 يوماً، وشمل مواقع عسكرية ونووية ومنشآت مدنية واغتيال قادة عسكريين وعلماء نوويين، فيما ردَّت إيران باستهداف مقرات عسكرية واستخبارية إسرائيلية بصواريخ باليستية وطائرات مسيّرة.