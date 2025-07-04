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سوريا.. اندلاع حريق قرب قصر الشعب في دمشق والدفاع المدني يتدخل
أعلن جهاز الدفاع المدني السوري، اليوم الجمعة، اندلاع حريق في منطقة حراجية قرب قصر الشعب في العاصمة دمشق، مشيراً إلى أن فرق الإطفاء تعمل على السيطرة عليه ومنع امتداده.
سوريا.. اندلاع حريق قرب قصر الشعب في دمشق والدفاع المدني يتدخل
فرق الإطفاء تعمل على إخماد حريق حراجي في منطقة بين مشروع دمر وقصر الشعب بدمشق / وكالة الأنباء السورية (سانا)
4 يوليو 2025

وقال الجهاز في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية "سانا"، إن الحريق اندلع "في منطقة تقع بين مشروع دمر وقصر الشعب"، مضيفاً أن العمل جارٍ على إخماده.

ولم يتطرق البيان إلى تفاصيل إضافية بشأن أسباب الحريق أو حجم الأضرار، في حين نشرت "سانا" عبر قناتها على تلغرام صوراً ومقاطع فيديو تُظهر ألسنة النيران تتصاعد بين الأشجار، فيما تحاول فرق الدفاع المدني السيطرة على الحريق.

تأتي هذه الحادثة بعد يوم واحد فقط من إطلاق الهوية البصرية الجديدة للدولة السورية في احتفال رسمي أُقيم في قصر الشعب بحضور الرئيس أحمد الشرع وعدد من المسؤولين، وتزامن ذلك مع فعاليات شعبية شهدتها عدة محافظات احتفالاً بهذه المناسبة.

مصدر:TRT Arabi
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