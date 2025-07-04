سوريا الجديدة
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روبيو يبحث مع وزير الخارجية السوري مراجعة قوائم الإرهاب ويؤكد استمرار العقوبات على الأسد وأتباعه
قالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان، إن الوزير ماركو روبيو تعهّد، خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني الخميس، بالنظر في اتخاذ مزيد من الإجراءات لمراجعة قوائم الإرهاب الأمريكية التابعة للأمم المتحدة فيما يتعلق بسوريا.
روبيو يبحث مع وزير الخارجية السوري مراجعة قوائم الإرهاب ويؤكد استمرار العقوبات على الأسد وأتباعه
وزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني يصافح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في مركز المؤتمرات الدولي بمدينة أنطاليا، تركيا 15 مايو/أيار 2025 / Reuters
4 يوليو 2025

وأوضحت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، تامي بروس، أن روبيو ناقش أيضاً مع الشيباني الخطوات الأمريكية السابقة لرفع العقوبات عن سوريا، وتعهّد بالإبقاء على العقوبات المفروضة على "الجهات الخبيثة"، مثل رئيس النظام السوري المنهار بشار الأسد ورجاله.

والاثنين الماضي، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية رفع أسماء 518 فرداً ومؤسسة من قائمة العقوبات المفروضة على سوريا، معتبرة أنهم "بالغو الأهمية لتنمية البلاد"، وذلك بعد توقيع الرئيس دونالد ترمب مرسوماً رئاسياً أنهى العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا.

وعلى خلفية انتهاكات نظام الأسد بقمع الثورة السورية منذ 2011، فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول أخرى عقوبات على البلد العربي، شملت تجميد أصول ووقف التحويلات المالية، وحرمانه من التكنولوجيا، وحظر التعامل مع نظامه.


مصدر:TRT Arabi
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