سياسة
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بحضور مسؤولين أتراك.. قنصلية السعودية بإسطنبول تحتفل باليوم الوطني للمملكة
احتفلت القنصلية السعودية في إسطنبول بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ92، وجرى الاحتفال بحضور مسؤولين أتراك ودبلوماسيين من دول عدة.
بحضور مسؤولين أتراك.. قنصلية السعودية بإسطنبول تحتفل باليوم الوطني للمملكة
القائم بأعمال القنصلية العامة إلى جانب والي إسطنبول علي يرلي قايا / AA
26 سبتمبر 2022

أقامت القنصلية العامة للمملكة العربية السعودية في مدينة إسطنبول احتفالاً بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ92.

وأقام القائم بأعمال القنصلية العامة السعودية في إسطنبول، أحمد بن محمد عقيل، احتفالاً بهذه المناسبة في فندق بمنطقة بشيكطاش، مساء الجمعة.

وحضر الاحتفال والي إسطنبول علي يرلي قايا، وعدد من الدبلوماسيين في الدول الصديقة والشقيقة، وضيوف القنصلية العامة من المهنّئين.

وبدأ الاحتفال بعزف النشيدين الوطنيين للبلدين.

وفي كلمة له خلال الاحتفال، هنّأ يرلي قايا المملكة العربية السعودية بيومها الوطني.

وأوضح أن العلاقات بين تركيا والسعودية مستمرة في التعزيز بفضل التعاون الجديد في العديد من المجالات لا سيّما الطاقة والتكنولوجيا الرقمية والسياحة والصحة.

وأعرب يرلي قايا عن دعم بلاده ترشّح السعودية لاحتضان المعرض الدولي "إكسبو 2030" في العاصمة الرياض.

وبيّن أنّ العلاقات التركية-السعودية تتطور بسرعة وبشكل متعدد الأبعاد، مضيفاً: "أؤمن بأنّ مناخ الصداقة والأخوة بين بلدينا سيستمر في التعزيز خلال الفترة الجديدة".

كما ألقى القائم بأعمال القنصلية العامة السعودية، أحمد بن محمد عقيل، كلمة أيضاً خلال الاحتفال.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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