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"يعض بقوة ويتكاثر سريعاً".. ماذا فعل البرص المصري بإسرائيل؟
أطلق علماء أحياء إسرائيليون تحذيراً بشأن انتشار البرص المصري في الأراضي الجنوبية للبلاد، وقدرته الكبيرة على التهام المحاصيل والإضرار بالفلاحة، فيما ردّ خبراء مصريون بتفنيد ذلك، معتبرين أن البرص "لا يسبب مشكلات للفلاحة".
"يعض بقوة ويتكاثر سريعاً".. ماذا فعل البرص المصري بإسرائيل؟
تحذيرات إسرائيلية من غزو البرص المصري المناطق الجنوبية للبلاد. / Others
28 سبتمبر 2022

حذّر علماء أحياء ومختصو بيئة إسرائيليون من تكاثر سحالي "أبو بريص" المصري في إقليم وادي عربة الصحراوي جنوب إسرائيل، مشيرين إلى أن هذا التكاثر يمكن أن يخلّ بالتوازن البيئي ويضرّ المحاصيل الزراعية المحلية.

دفع هذا التحذير سلطة الطبيعة والمتنزهات الإسرائيلية إلى التحرك، بتنفيذ إجراءات لمكافحة تكاثر هذه الزواحف. في المقابل أجمع الخبراء المصريون على الردّ بتكذيب هذه الادعاءات، قائلين إن "هذا البرص لا يهدّد الفلاحة ولا مشكلة في تكاثره".

"يعضّ بقوة ويتكاثر سريعاً"

في تقرير نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، حذّر شاي ميري أستاذ العلوم بجامعة تل أبيب، من أن السحالي والأبراص المصرية يمكنها أن تلتهم أي شيء ويمكنها التغلب على أي مقاومة، ولديها القدرة على التسبب في أضرار جسيمة لأي نظام بيئي.

مضيفاً أن الدراسات التي أجراها بمنطقة وادي عربة، وتقييمه للوضع هناك، خلص إلى أن هذه الأبراص والسحالي المصرية قضت على جميع الأبراص المحلية، وباتت تشكّل خطراً على الوضع البيئي في إسرائيل وتهدّد بالتهام المحاصيل الزراعية كافة، كما "رُصدَت السحالي المصرية وهي تأكل الطيور الصغيرة"، مضيفاً أنها "من الأنواع العدوانية للغاية، وتعض بقوة وتتكاثر في دورة حياة سريعة".

ونقلت الصحيفة الإسرائيلية، على لسان سلطة الطبيعة والمتنزهات الإسرائيلية، أنها تسعى للحصول على مساعدة من سكان وادي عربة المحليين، لتحديد مكان أبراص وسحالي مصرية بدأت الانتشار والتكاثر بسرعة رهيبة بالإقليم.

ما البرص المصري؟

يُعَدّ البرص المصري، أو برص الرمال المصري، أحد الكائنات الزاحفة الأكثر انتشاراً في العالم، بالأخصّ في الصحراء الشرقية لمصر وشبه جزيرة سيناء، وهو برص واسع العين رملي اللون، ينتمي إلى فصيلة الحرشفيات وينقسم إلى عدة فصائل وأجناس.

وفي إسرائيل، حسبما أشارت "يديعوت أحرونوت"، يعود رصد وجود هذه الكائنات أول مرة إلى عام 2014، ولم تستطع سلطة الطبيعة والحدائق تحديد كيفية انتقال الأنواع على طول الطريق إلى وادي عربة.

وحسبما كشفت رئيسة قسم الحيوان بكلية الزراعة في جامعة القاهرة منى شلبي في حديث إعلامي، فإن "البرص من فصيلة الزواحف، ولا يسبب في مصر المشكلات التي يتحدثون عنها في إسرائيل".

وأضافت الخبيرة المصرية أن "البرص صديق للبيئة، ويتغذى على الحشرات والنمل، ولا يتغذى على النباتات، وليس له أي ضرر على القطاع الزراعي"، نافية أن لهذا الكائن القدرة على الانتقال لمسافات طويلة، وأنه يتكاثر بمعدل أعلى من الأبراص الأخرى.

وفي ذات السياق، أكد الدكتور محمد فتحي سالم، أستاذ الزراعةبجامعة السادات بمدينة المنوفية، وفي تصريحات لموقع محلي، بأن "البرص حيوان آمن ليست له أية خطورة، ولا ضرر منه على المحاصيل الزراعية؛ إذ يتغذى على الحشرات الضارة الموجودة في البيئة، وليست له أي علاقة بالجراد، فلا هو من نفس الفصيلة ولا بطبيعة تغذية الجراد، فالجراد حشرة والبرص حيوان".

وأضاف سالم أن "البرص لا يؤذي الإنسان، والدليل أنه يوجد في المنازل ولم يسجل حالة ضرر، إذ يتغذى على الحشرات الضارة كالذباب والناموس والبعوض".

مصدر:TRT عربي
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