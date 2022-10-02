استقبلت ولاية أنطالياالمعروفة بـ"عاصمة السياحة" في تركيا أكثر من 11 ألف سائح أجنبي عبر الخطوط الجوية خلال الأشهر الـ9 الماضية.

وازداد عدد السياح القادمين عبر الخطوط الجوية 57 في المئة بين 1 يناير/كانون الثاني و30 سبتمبر/أيلول 2022 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وأظهرت بيانات مديرية الثقافة والسياحة في أنطاليا، أن عدد السياح بلغ 11 مليوناً و27 ألفاً و94 في الفترة المذكورة.

وحل الروس في المركز الأول بين السياح الأجانب الأكثر قدوماً إلى أنطاليا بمليونين و339 ألفاً و536، تلاهم الألمان بمليونين و195 ألفاً و860 سائحاً.

وجاء البريطانيون في المركز الثالث بـ952 ألفاً و246 سائحاً، تبعهم مواطنو بولندا وهولندا وكازاخستان ورومانيا وإسرائيل والتشيك والدنمارك.

وتعتبر أنطاليا عاصمة السياحة التركية، وبإمكان السياح من مختلف دول العالم التمتّع بالسباحة في شواطئها الشهيرة، وزيارة أكثر من 50 مدينة قديمة كانت موطناً لحضارات مهمة.