سياسة
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إسرائيل تهدم قرية العراقيب الفلسطينية للمرة الـ207 والأهالي: سنعيد بناءها
أقدمت السلطات الإسرائيلية الاثنين على هدم قرية "العراقيب" الفلسطينية، للمرة الـ207 على التوالي، فيما شدد الأهالي على أنهم سيعيدون بناء قريتهم.
إسرائيل تهدم قرية العراقيب الفلسطينية للمرة الـ207 والأهالي: سنعيد بناءها
هدمت السلطات الإسرائيلية بيوت القرية للمرة الأخيرة الشهر الماضي.
3 أكتوبر 2022

هدمت السلطات الإسرائيلية الاثنين قرية "العراقيب" العربية، الواقعة في منطقة النقب (جنوب) للمرة الـ207 على التوالي.

وفي تصريح، قال عزيز الطوري، عضو "اللجنة المحلية للدفاع عن العراقيب" (أهلية): "اقتحمت القوات الإسرائيلية قرية العراقيب وهدمت بيوتها للمرة الـ 207".

وجدد الطوري قوله إن الأهالي سيعيدون بناء قريتهم.

وهدمت السلطات الإسرائيلية بيوت القرية للمرة الأخيرة الشهر الماضي.

ومنازل "العراقيب" مبنية من الخشب والبلاستيك والصفيح، وتقطنها 22 عائلة.

وهدمت السلطات الإسرائيلية القرية للمرة الأولى، في يوليو/تموز 2010، ومنذ ذلك الحين تهدمها في كل مرة يعيد السكان بناءها.

ولا تعترف الحكومة الإسرائيلية بقرية العراقيب، ولكن سكانها يصرّون على البقاء على أرضهم رغم الهدم المتكرر لها.

وفي تقرير سابق، قالت منظمة "ذاكرات" التي تضم ناشطين إسرائيليين (يهوداً وعرباً) وتؤرخ للنكبة الفلسطينية عام 1948، إن العراقيب أقيمت للمرة الأولى في فترة الحكم العثماني على أراضٍ اشتراها السكان.

وذكرت المنظمة أن السلطات تعمل على طرد سكان القرية، بهدف السيطرة على أراضيهم، مشيرة إلى أن إسرائيل لا تعترف بعشرات القرى الأخرى في منطقة النقب، وترفض تقديم أي خدمات لها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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