سياسة
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ميسي: مباراة السعودية ستكون صعبة والمونديال فرصتي الأخيرة لتحقيق الحلم
ليونيل ميسي يقول في مؤتمر صحفي، الاثنين، إن مواجهة المنتخب السعودي ستكون "صعبة" إذ إنها تعني بداية كأس العالم لكثير من اللاعبين. كما أوضح ميسي أن مونديال قطر آخر فرصة له "لتحقيق الحلم العظيم" بالفوز بلقب المونديال للمرة الأولى.
ميسي: مباراة السعودية ستكون صعبة والمونديال فرصتي الأخيرة لتحقيق الحلم
قال ميسي إن مونديال قطر يُعتبر الفرصة الأخيرة له للفوز باللقب  / صورة: Reuters
22 نوفمبر 2022

قال مهاجم منتخب الأرجنتين، ليونيل ميسي الاثنين، إن مواجهة المنتخب السعودي "ستكون صعبة" إذ إنها تعني بداية كأس العالم لكثير من اللاعبين.

كما أشار ميسي إلى أن مونديال قطر يُعتبر "الفرصة الأخيرة" له للفوز باللقب.

ويلتقي الفريقان "التانغو" مع "الأخضر"، ظهر الثلاثاء على أرضية استاد لوسيل، ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات.

ويقول ميسي، في مؤتمر صحفي، "نشعر بسعادة كبيرة في المجموعة، ستكون مباراة (السعودية) صعبة، فهي تعني بداية كأس العالم، بالنسبة للعديد من اللاعبين، ستكون هذه أول تجربة لهم في البطولة، سنلعب كما كنا نفعل".

وأضاف ميسي 35 عاماً، الذي يطمح إلى الفوز بلقب المونديال للمرة الأولى، "ستكون بالتأكيد آخر بطولة، وآخر فرصة لي لتحقيق الحلم العظيم الذي نريده جميعاً، نأمل أن نواصل فعل ما كنا نفعله مع هذه المجموعة، استمر في التطور مباراة تلو الأخرى".

وتابع: "أنا ممتن للحب الذي تلقيته طوال مسيرتي الرياضية، ويُسعدني أن هناك العديد من الأشخاص الذين يريدون أن تفوز الأرجنتين بكأس العالم".

كما كشف ميسي عن طبيعة إصابته قائلاً إنه يتدرب بشكل مختلف كإجراء احترازي، "لكن لا شيء غير عادي، أشعر بسعادة بالغة وأنا متحمس جداً".

وانضم النجم الأرجنتيني إلى التدريبات الجماعية لمنتخب بلاده عشية مواجهة السعودية، بعد غيابه عنها مؤخراً وخوضه تدريبات منفردة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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