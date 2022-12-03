كشف علماء من جامعة هارتبوري البريطانية عن تفسيرهم لمقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع وقع في منطقة منغوليا شمال الصين، ويظهر مشاهد لدوران قطيع من الأغنام بشكل مستمر.

وأوضح الأساتذة الجامعيين أن بقاء الأغنام في الحظيرة لفترات طويلة يمكن أن يؤدي بها إلى هذا السلوك.

وأضافوا: "الأغنام قد تكون بقيت في الحظيرة فترات طويلة، وهذا قد يؤدي إلى سلوك نمطي مع الدوران المتكرر بسبب الإحباط من الوجود في مساحة محدودة".

ونوه أساتذة الجامعة كذلك بأن انضمام أغنام أخرى إلى المسيرة الدائرية لأن الأغنام حيوانات قطيعية وتفعل ما تفعله الأغنام الأخرى.

ويقول دليل ميرك البيطري إن عقلية القطيع تهيمن على السلوك الاجتماعي للأغنام فتتحكم في تحركات الحيوانات الأخرى".

حادث مشابه في الأردن

وفي ذات السياق تداول مغردون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر قطيع أغنام يدور في حركة دائرية، ويعود القطيع إلى حظيرة بمحافظة الكرك جنوب العاصمة الأردنية عمّان.

وعلق مسؤول في وزارة الزراعة الأردنية على الفيديو قائلاً إن ذلك يتعلق بسلوك "الأمهات والمواليد الجدد" من أفراد القطيع، مؤكداً أن سلسلة فحوصات وإجراءات اتخذت للتحقق من وجود عدوى مرضية أو سلوك مرضي.

وأوضح المتحدث الإعلامي باسم وزارة الزراعة الأردنية لورانس المجالي بتصريح لموقع CNN أن الوزارة رصدت موقع الحادثة بمجرد تناقل مقطع الفيديو وأن أحد المواطنين قد التقط الفيديو، ما أثار جدلاً بين أهالي المنطقة رغم أن الفيديو لا يتعدى دقائق.

وبيّن المجالي أن حركة الدوران لم تستمر سوى دقائق وأنها مرتبطة بسلوك الأمهات التي كانت تبحث عن مواليدها بعد عودتها من المرعى خارج الحظيرة حسب تحليل فرق الوزارة، وأن كل واحدة عادت إلى مكانها بعد عثورها على مواليدها، فيما بيّن أن الفحص عبر اللجان المتخصصة أكد سلامة القطيع وخلوه من أي مرض.

وجرى تداول مقطع الفيديو بالأردن بعد مرور أسبوعين من مشاهدة الأمر ذاته في الصين، ما أثار مزيداً من الجدل وتداول تفسيرات كثيرة للحدث.

تفسيرات ومحاولات لحل اللغز

وتعددت التفسيرات لهذا المشهد غير المألوف الذي أثار حيرة المتخصصين، وأشار موقع ساينس أليرت المعني بالأخبار العلمية إلى أن سلوك الأغنام يمكن أن يكون بسبب دخولها دوامة الموت، مثلما يحدث للنمل أحياناً.

بينما ذكرت صحيفة نيويورك بوست الأمريكية أن دوران الأغنام قد يرجع إلى إصابتها بمرض بكتيري يسمى داء الليستريات المعروف أيضاً باسم مرض الدوران.

ويصيب داء الليستريات جانباً واحداً من دماغ الحيوان، مما يتسبب في الميل نحو الجانب المصاب الذي يصل أحياناً إلى الشلل. وفي حال تفشي المرض تتأثر به عادة نسبة قليلة فقط من الأغنام وتميل إلى اتباع سلوك الدوران.

ويمكن لهذه العدوى أن تنتقل عن طريق الطعام الملوث أو التربة أو براز الحيوانات، وتتسبب في ظهور مجموعة أعراض مثل الاكتئاب وفقدان الشهية والحمى والشلل الجزئي والسلوك الدائري.

ويتسبب داء الليستريات عادة بموت الحيوانات المصابة في غضون 48 ساعة، لذلك لا يمكن تفسير كيفية مواصلة الأغنام في الصين المشي في دوائر طوال هذه المدة الطويلة نسبياً.

واستبعد أستاذ طب إنتاج الماشية والأغنام في جامعة ملبورن الأسترالية أندرو فيش أن يكون السبب وراء سلوك هذه الأغنام مرض الدوران، وأوضح أن هذه العدوى عادة تصيب بين 1% و10% فقط من القطيع.

ولا يعتقد الأستاذ في قسم الزراعة بجامعة هارتبوري البريطانية مات بيل أن تصرف الأغنام لغز صعب، وقال لمجلة نيوزويك الأمريكية إن سلوك الأغنام يرجع إلى حبسها في الحظيرة فترات طويلة.

وأضاف أن تقييد الحيوانات "يمكن أن يؤدي إلى إصابتها بالإحباط بسبب وجودها في حظيرة محدودة، وتبدأ السير في دائرة بشكل متكرر، وتنضم إليها الخراف الأخرى، لأنها حيوانات قطيع، وترتبط بأصدقائها وتتبعهم".

وهو عرَض شائع في الحيوانات البرية المحتجزة في أماكن محدودة، ويمكن أن يؤدي إلى تكرارها سلوكاً معيناً من دون هدف محدد، فبمجرد أن يتصرّف الحيوان بهذه الطريقة ينتقل السلوك إلى البقية مثل العدوى الغريبة.

وأعربت خبيرة الثروة الحيوانية في جامعة "نيو إنغلاند" الأسترالية إيما دويل لشبكة "إيه بي سي نيوز" عن دهشتها مما شاهدت، وقالت: "لم أرَ قط أغناماً تتصرف بهذه الطريقة"، مضيفة: "يبدو الأمر مخادعاً بعض الشيء، وكأن شيئاً موضوعاً وسط الدائرة يمنعها الدخول".