سياسة
3 دقيقة قراءة
أنقرة تنتقد قرارات أوروبا بشأن العلاقات التركية-الروسية وملفّ جزيرة قبرص
انتقدت تركيا قرارات مجلس الشؤون العامة للاتحاد الأوروبي بشأن العلاقات التجارية بين تركيا وروسيا، وملفَّي شرق البحر المتوسط ​​وجزيرة قبرص. وقالت وزارة الخارجية إن قرارات المجلس بشأن تركيا تكشف عن نظرة الاتحاد ضيقة الأفق تجاه أنقرة.
أنقرة تنتقد قرارات أوروبا بشأن العلاقات التركية-الروسية وملفّ جزيرة قبرص
أكدت الخارجية رفضها التام لما ورد من ادعاءات أوروبية بحق تركيا / صورة: AA
14 ديسمبر 2022

انتقدت وزارة الخارجية التركية الأربعاء، قرارات مجلس الشؤون العامة للاتحاد الأوروبي بشأن العلاقات التجارية بين تركيا وروسيا وملفَّي شرق البحر المتوسط ​​وجزيرة قبرص.

وقالت الخارجية التركية في بيان إن مثل هذه القرارات التي يُضحَّى فيها بالمصالح المشتركة للاتحاد الأوروبي من أجل بعض الدول الأعضاء لا تسهم في تعزيز العلاقات التركية-الأوروبية ولا تشكّل أجندة إيجابية بين الطرفين.

وأضاف البيان أن القرارات التي تبناها مجلس الشؤون العامة للاتحاد الأوروبي بشأن تركيا تكشف عن وجهة نظر الاتحاد ضيقة الأفق تجاه أنقرة، وأكد أن هذا النهج يُظهِر أن الاتحاد لا يستطيع قراءة التغير في النظام الدولي بشكل صحيح.

وأكدت الخارجية رفضها التام لما ورد من ادعاءات بحق تركيا، مضيفةً: "نرفض مزاعم الاتحاد الأوروبي غير العادلة حول الديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان في تركيا، ولا نقبل التصريحات المؤسفة للاتحاد الأوروبي حول شرق المتوسط وجزيرة قبرص".

ولفتت إلى أن القرارات تجاهلت تماماً الجهود الدبلوماسية التي تبذلها تركيا لإنهاء الحرب في أوكرانيا وكذلك دعم أنقرة القوي لوحدة الأراضي الأوكرانية.

وأعربت الخارجية عن دهشتها من اختزال الاتحاد الأوروبي لمواقف أنقرة تجاه الحرب الروسية-الأوكرانية بعدم المشاركة في عقوبات الاتحاد المفروضة على روسيا.

وأوضح البيان أن مجلس الشؤون العامة للاتحاد الأوروبي يسعى لإظهار موقف تركيا المبدئي المتمثل في عدم المشاركة في عقوبات أحادية الجانب، على أنه تعمّد لإضعاف تأثير العقوبات.

وأشار البيان إلى أن علاقات تركيا التجارية والاقتصادية مع روسيا ليست ذات طبيعة تجعل العقوبات غير فعالة، وأن استمرار الحوار بين أنقرة وموسكو يقلل من الآثار السلبية للحرب الأوكرانية.

وأردف البيان: "رغم أن تركيا ليست طرفاً في العقوبات فإن التشكيك بموقف بلادنا الحازم بشأن عدم السماح بانتهاك العقوبات هو أيضاً نهج متعمد من الاتحاد الأوروبي".

واستطرد: "لكي تأخذ تركيا قرارات الاتحاد الأوروبي على محمل الجد، يجب على الاتحاد أن يرى تركيا دولةً مرشحةً تجري مفاوضات العضوية وأن يظهر الإرادة السياسية اللازمة بهذا الصدد".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us