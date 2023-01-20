اعتبرت الحكومة الصينية أن وباء كوفيد-19 بلغ ذروته وأن الأسوأ انتهى بمعركتها ضد الوباء، وذلك قبيل موسم عطلات رأس السنة القمرية الجديدة التي يتوقع أن يكون أحد أكثر أيام السفر ازدحاماً منذ سنوات. فيما تتوقع شركة البيانات الصحية إيرفينيتي ومقرها بريطانيا أن يصل عدد وفيات كورونا إلى 36 ألف شخص يومياً الأسبوع المقبل.

ونقلت وسائل إعلام رسمية عن نائبة رئيس الوزراء سون تشونلان التي تشرف على مكافحة الفيروس في وقت متأخر الخميس قولها إن انتشار الفيروس عند مستوى "منخفض نسبياً"، وذلك بعد أن قال مسؤولون بقطاع الصحة إن عدد مرضى كوفيد بالعيادات وغرف الطوارئ وأصحاب الحالات الحرجة بلغ ذروته.

لكن كثيراً من الشكوك حول رواية الصين عن انتشار الفيروس الذي أثقل كاهل المستشفيات ومحارق الجثث منذ أن تخلت بكين عن القيود الصارمة المرتبطة بكوفيد والاختبارات الجماعية الشهر الماضي.

وهذا التحول بالسياسة الذي أعقب احتجاجات تاريخية ضد سياسة "صفر كوفيد" التي تبنتها الحكومة أطلق العنان للفيروس بالبلد الذي يبلغ عدد سكانه 1.4 مليار شخص كانوا في أمان منه إلى حد كبير منذ ظهوره لأول مرة بمدينة ووهان أواخر 2019.

ويتوقع بعض خبراء الصحة وفاة أكثر من مليون شخص بسبب المرض بالصين هذا العام، فيما تتوقع شركة البيانات الصحية إيرفينيتي ومقرها بريطانيا أن يصل عدد وفيات كوفيد إلى 36 ألف شخص يومياً الأسبوع المقبل.

وقالت سون في تصريحات نقلتها وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) الحكومية: "في الآونة الأخيرة صارت الجائحة بشكل عام في البلاد عند مستوى منخفض نسبياً".

وأضافت: "عدد الحالات الحرجة بالمستشفيات يتناقص بشكل مطرد، غير أن مهمة الإنقاذ لا تزال ثقيلة".

وجاءت تعليقاتها عشية ما يُتوقع أن يكون أحد أكثر أيام السفر ازدحاماً، في أنحاء الصين منذ تفشي الجائحة أواخر 2019، إذ يسافر ملايين المقيمين بالمدن إلى بلداتهم الأصلية لقضاء عطلة رأس السنة القمرية الجديدة التي تبدأ رسمياً السبت.

وتشير تقديرات وزارة النقل إلى 2.1 مليار رحلة في المجمل بأنحاء الصين خلال الفترة من 7 يناير/كانون الثاني إلى 15 فبراير/شباط.

وتزاحم ركاب محملون بأمتعة وصناديق هدايا على القطارات الجمعة للاجتماع بأسرهم بعد طول انتظار.

وقال المواطن لي (30 عاماً) في تصريح لوكالة رويترز بمحطة سكة حديد بغرب بكين: "الجميع حريصون على العودة إلى ديارهم... لم نرَ عائلاتنا منذ فترة طويلة".

وقالت هيئة تنظيم الإنترنت في الصين هذا الأسبوع إنها ستحظر أي "معلومات كاذبة" حول انتشار الفيروس يمكن أن تتسبب بأي مشاعر "كئيبة" خلال احتفالات رأس السنة القمرية الجديدة.