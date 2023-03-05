سياسة
2 دقيقة قراءة
بعد 9 سنوات من اختفائها.. عائلات ركاب الطائرة الماليزية يطالبون ببحث جديد
دعت عائلات ركاب طائرة الخطوط الجوية الماليزية "إم إتش 370" التي اختفت في ظروف غامضة قبل تسع سنوات الحكومة الماليزية اليوم الأحد إلى السماح لشركة "أوشن إنفينيتي" الأمريكية بإجراء بحث جديد في قاع البحر عن الطائرة المفقودة.
بعد 9 سنوات من اختفائها.. عائلات ركاب الطائرة الماليزية يطالبون ببحث جديد
من مطالبات عائلات ركاب الطائرة الماليزية المفقودة باستكمال البحث عن مصير الطائرة -أرشيفية / صورة: Reuters
5 مارس 2023

دعت عائلات ركاب طائرة الخطوط الجوية الماليزية إم.إتش 370 التي اختفت في ظروف غامضة قبل تسع سنوات الحكومة الماليزية اليوم الأحد إلى السماح لشركة أوشن إنفينيتي الأمريكية بإجراء بحث جديد في قاع البحر عن الطائرة المفقودة.

وتحول مصير الطائرة إلى واحد من أكبر ألغاز الطيران في العالم عندما اختفت فيما كانت في طريقها من كوالالمبور إلى بكين في الثامن من مارس/آذار 2014.

وفي عام 2018 استعانت ماليزيا بشركة أوشن إنفينيتي للبحث عن الطائرة في جنوب المحيط الهندي، وعرضت عليها ما يصل إلى 70 مليون دولار إذا عثرت على الطائرة. لكن العملية لم تحقق الهدف المطلوب.

وبدأت الشركة البحث بعد أن أنهت ماليزيا والصين وأستراليا عملية بحث غير مثمرة استمرت عامين بتكلفة 200 مليون دولار أسترالي (135.36 مليون دولار أمريكي) في يناير/كانون الثاني 2017 بعد عدم العثور على أي أثر للطائرة.

وقالت مجموعة فويس 370 التي تمثل أقارب الركاب اليوم الأحد إن أوشن إنفينيتي تأمل في الشروع في بحث جديد في وقت قريب ربما في صيف هذا العام، وحثت الحكومة الماليزية على قبول أي مقترحات من الشركة على أساس مشروط مثل عدم دفع أي مقابل للشركة إلا إذا نجحت في المهمة.

ولم ترد الشركة ولا وزارة النقل الماليزية على طلب للتعليق.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us