سياسة
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روسيا تطلق تدريبات نووية بصواريخ "يارس" الباليستية العابرة للقارات
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، انطلاق تدريباتها النووية، بمشاركة آلاف العسكريين وباستخدام 300 قطعة عتاد.
روسيا تطلق تدريبات نووية بصواريخ "يارس" الباليستية العابرة للقارات
روسيا تطلق تدريبات نووية بصواريخ "يارس" الباليستية العابرة للقارات / Others
29 مارس 2023

قالت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأربعاء إن القوات الاستراتيجية الصاروخية الروسية بدأت تدريبات مقررة تشمل أنظمة صواريخ يارس النووية الباليستية العابرة للقارات.

وأضافت في بيان عبر تطبيق تليغرام: "شارك في التدريبات أكثر من ثلاثة آلاف فرد عسكري وحوالي 300 قطعة عتاد في المجمل".

وشدد مصدر في وزارة الدفاع للصحفيين على أن هذه التدريبات تجري وفقاً لخطة الإعداد والتدريب لهذا العام.

كما ستنفذ قوات الصواريخ الاستراتيجية تدريبات في مجال التمويه والتصدي لوسائل الاستطلاع الجوي الحديثة بالتعاون مع تشكيلات ووحدات المنطقة العسكرية المركزية والقوات الجوية الروسية.

وسيجري خلال ذلك تركيز الاهتمام بشكل خاص على استخدام الطائرات بدون طيار من مختلف الفئات والأنواع.

وأوضح المصدر أن تمرين القيادة والأركان بمشاركة تشكيل نوفوسيبيرسك الصاروخي، سيحدد المستوى العام للتدريب القتالي لهذه الفرقة، وسيساعد في تقييم قدرات الأسلحة الحديثة والمعدات الخاصة.

ويمتاز صاروخ "يارس" بمداه البالغ 12000 كلم، ما يسمح له بإصابة أبعد المواقع في العالم. وبالإضافة إلى ذلك تصل سرعة الصاروخ إلى 14 ماخ، ويمكن أن تعادل قوته التفجيرية الإجمالية مليون طن.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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