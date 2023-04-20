أطلقت الشرطة الفرنسية الغاز المسيل للدموع, الخميس, في قرية في جنوب فرنسا حيث زار الرئيس إيمانويل ماكرون مدرسة، بعد يوم من تعرّضه لصيحات استهجان احتجاجاً على قانون إصلاح نظام التقاعد.

وبعد أن تحدّث مطوّلاً مع المعلّمين وأولياء الأمور والطلاب في إحدى الكليات في غانج، أعلن الرئيس الفرنسي عن "زيادة غير مشروطة" في الراتب الصافي من 100 إلى 230 يورو شهرياً للمعلمين "على جميع المستويات المهنية" و"اعتباراً من بدء العام الدراسي "في سبتمبر/أيلول.

وأضاف أنّ الزيادة ستُرفع "إلى 500 يورو شهرياً" لمن يقبل بمهمات جديدة على أساس طوعي، دون الخوض في التفاصيل.

ولدى وصوله لم يلتق ماكرون مئات المتظاهرين الغاضبين الذين تجمعوا في وسط المدينة وأبقتهم قوات الأمن على مسافة بعيدة من المدرسة.

واستخدمت الصفّارات وقنابل الدخان.. لكن مُنعت القدور. وصادر الدرك بعضها بينما حظر مرسوم صادر عن المحافظة "الأجهزة المحمولة التي تُصدر أصواتاً".

وعلى الرّغم من صدور قانون إصلاح نظام التقاعد (الذي يرفع سن التقاعد القانوني من 62 إلى 64 عاماً) بعد مصادقة المجلس الدستوري عليه، لا تزال حركة الاحتجاج مستمرة. وخلال المسيرات الكبرى تحت راية النقابات تجري احتجاجات أكثر عفوية شبه يومية لا سيما على أصوات قرع القدور.

وهتف المتظاهرون الخميس "نحن هنا" و"ماكرون استقِل" وألقى بعضهم البيض والبطاطا على الشرطة.

والأربعاء، خلال زيارته منطقة الألزاس (شرق) تعرض ماكرون لصيحات استهجان وهجمات خلال أول لقاء جماهري له منذ أسابيع.

"مقاومة"

ولدى وصوله قال ماكرون أثناء تبادل أطراف الحديث مع نائب اليسار الراديكالي لهذه الدائرة سيباستيان روم إنّ "البيض والقدور هي من أجل الطهي في منزلي فقط" وردّ الأخير بالقول "المقاومة بعيدة قليلاً، لا نسمعها لكنّها موجودة".

وتابع الرئيس الفرنسي "أنا دائماً مستعد للقاء الأفراد إذا كانوا مستعدّين للتحاور".

وبمناسبة هذه الزيارة، أعلن الاتحاد العمالي العام CGT، ثاني أكبر اتحاد في فرنسا، مسؤوليته عن قطع التيار الكهربائي في مطار مونبلييه قبل وصول ماكرون وفي المدرسة التي زارها.

وتتميز التعبئة ضد إصلاح نظام التقاعد عن سابقاتها باستمراريتها، كما يؤكد الخبير السياسي باسكال بيرينو الذي أشار إلى أن "المزاج السيئ" لا يزال طاغياً في استطلاعات الرأي.

قنابل دخانية

وفي رين (غرب) تظاهر نحو 5000 شخص وفقاً للنقابات و1200 وفقاً للشرطة، الخميس، قبل التعبئة في الأول من مايو/أيار بناء على دعوة النقابات.

في الوقت نفسه، احتل 300 عامل في السكك الحديدية ومضربون من قطاعات أخرى لفترة وجيزة بهو برج Euronext مالك بورصة باريس وست بورصات أوروبية أخرى في حي لاديفانس قرب باريس وأطلقوا فيه قنابل دخانية.

والأربعاء أكّد ماكرون أن "الغضب" من إصلاح نظام التقاعد "لن يمنعني من الاستمرار في التنقل".

وهو رأي معسكره الذي يشجعه بشدة على العودة إلى التواصل مع الفرنسيين بعد ثلاثة أشهر من الأزمة الاجتماعية والسياسية.

وأشاد النائب في معسكره كارل أوليف بـ"شجاعة" الرئيس الذي يواجه "الواقع على الأرض".

وردّ عليه نائب اليمين المتطرف جان فيليب تانغي قائلاً "ليس من الشجاعة لقاء الناخبين، الشجاع هو من يتخذ القرارات الصائبة للبلاد".

وماكرون ليس الشخص الوحيد الذي يُستقبل بغضب، فقد نال العديد من الوزراء الاستقبال نفسه من قبل لجان الاستقبال في الأيام الأخيرة أو اضطروا إلى إلغاء زيارات ميدانية.