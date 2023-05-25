سياسة
2 دقيقة قراءة
السوريون بتل أبيض ورأس العين ينعمون بالأمن عقب تطهيرها من الإرهاب
فور انتهاء عملية "نبع السلام" العسكرية في تل أبيض ورأس العين عام 2019، بدأت جهود إحلال الأمن وإعادة اللاجئين إلى ديارهم. وبدأ السوريون العائدون تأسيس حياتهم من جديد نتيجة الاستقرار وفرص العمل وتنشيط الاقتصاد.
السوريون بتل أبيض ورأس العين ينعمون بالأمن عقب تطهيرها من الإرهاب
المجالس المحلية قدمت خلال السنوات الثلاث الماضية الخدمات إلى سكان المنطقة وأعادت تأهيل البنية التحتية / صورة: AA
25 مايو 2023

بدأ السوريون العائدون إلى مدينتي تل أبيض ورأس العين المحررتين من الإرهاب، تأسيس حياتهم من جديد، نتيجة الاستقرار وفرص العمل وتنشيط الاقتصاد الذي وفرته جهود المجالس المحلية المدعومة من تركيا.

وبدأت جهود إحلال الأمن وإعادة اللاجئين إلى ديارهم فور انتهاء عملية "نبع السلام" العسكرية في تل أبيض ورأس العين عام 2019.

وقدّمت المجالس المحلية خلال السنوات الثلاث الماضية الخدمات إلى سكان المنطقة وأعادت تأهيل البنية التحتية.

وساهمت بيئة الاستقرار بالمنطقة في منح الأمل لكل العائدين إلى وطنهم والذين يفكرون في العودة إلى تأسيس حياة جديدة هناك.

وحسب مسؤولي بوابة تل أبيض الحدودية، فقد تجاوز عدد السوريين الذين عادوا إلى تل أبيض وحدها، 30 ألفاً منذ عملية "نبع السلام" في أكتوبر/تشرين الأول 2019.

وقال عيسى حاج عبد الله أحد سكان مدينة تل أبيض، إنه اضطر إلى ترك المنطقة بسبب خضوعها لاحتلال تنظيم "PKK/YPG" الإرهابي.

وأفاد بأنه اضطر إلى اللجوء إلى ولاية شانلي أورفة التركية مع أسرته هرباً من ظلم الإرهابيين.

وتابع: "بعد تطهير مدينتنا من الإرهابيين عدت مباشرة إلى منزلي، ولولا جهود تركيا لما تمكّنا من العودة إلى ديارنا، والآن نعيش بأمان ونحن سعداء في ديارنا".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us