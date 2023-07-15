حيَّدَت الاستخبارات التركية الإرهابي هيثم جمعة العضو في تنظيم YPG/PKK الإرهابي في عملية بمنبج شمالي سوريا، وهو المسؤول عن تفجير صهريج مفخخ بمدينة عفرين أسفر عن مقتل 40 مدنياً عام 2020.

وأفادت مصادر أمنية، السبت، بأن جمعة كان ينشط باعتباره "مسؤولاً" ضمن الكادر الاستخباراتي لتنظيم PKK وامتداداته (PKK/KCK-PYD/YPG) في منبج.

ولفتت إلى أن هيثم جمعة الملقب بـ"هيثم أبو دحام" كان مسؤولاً عن إدخال مستلزمات إلى مناطق العمليات التي قامت بها تركيا، وفي مقدمتها "درع الفرات"، بهدف تنفيذ أعمال إرهابية من قِبل التنظيم في تلك المناطق.

وتوصَّل جهاز الاستخبارات التركي قبل مدة إلى معلومات تفيد بقدوم هيثم جمعة إلى مركز مدينة منبج.

وتمكّنت الاستخبارات التركية من تحييد الإرهابي جمعة في عملية نفذتها في مركز مدينة منبج في 9 يوليو/تموز.

ولفتت المصادر إلى أن الإرهابي جمعة كان مسؤولاً عن تفجيرات بواسطة 3 دراجات نارية وسيارتين في 2019 في جرابلس، فضلاً عن تفجير صهريج وقود مفخخ في سوق وسط مدينة عفرين أسفر عن مقتل 40 مدنياً، بينهم 11 طفلاً، وإصابة 47 آخرين عام 2020.