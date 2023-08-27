سياسة
3 دقيقة قراءة
صور | تعرّف "سراييني" التاريخية أكبر مدينة تحت الأرض بتركيا
تزامناً مع حلول الذكرى السنوية الثانية لأعمال الحفر والتنقيب في مدينة "سراييني" التاريخية القديمة، بولاية قونية التركية، التي تعود إلى العصر الروماني، بلغت مساحة المنطقة المكتشفة من المدينة التاريخية القديمة، نحو 20 ألف متر مربع.
صور | تعرّف "سراييني" التاريخية أكبر مدينة تحت الأرض بتركيا
عدد المباني المكتشفة حتى الآن في المدينة بلغ 30 مبنى. / صورة: AA
27 أغسطس 2023

يعود تاريخ مدينة "سراييني" التاريخية القديمة، بولاية قونية التركية، إلى العصر الروماني، إذ أظهرت الاكتشافات الجديدة في أطلال المدينة أن الموقع القديم لها كان عبارة عن مجموعة من الأبنية السكنية التي كانت توفر راحة عالية وفرصاً مهمة لسكانها.

وتزامناً مع حلول الذكرى السنوية الثانية لأعمال الحفر والتنقيب في المنطقة، برئاسة وزارة الثقافة والسياحة التركية والتعاون مع بلدية "سراي أونو" بولاية قونية، بلغت مساحة المنطقة المكتشفة من مدينة "سراييني" التاريخية القديمة، نحو 20 ألف متر مربع.

وتحتوي المدينة على أشياء يعود تاريخها إلى القرن الثامن الميلادي مثل أطلال منازل وصالات ومساحات للمعيشة شبيهة بالغرف، وآبار مياه، وأفران، وورش، ومداخن، وأماكن لوضع مصابيح الزيت للإضاءة، وأقبية، ومستودعات، وفتحات للتهوية.

"سراييني".. الوفرة والرخاء

بلغ عدد المباني المكتشفة حتى الآن 30 مبنى، فيما بلغت المساحة التي جرى التنقيب فيها 20 ألف متر مربع، وفقاً لما قاله خبير الآثار في مديرية متاحف قونية ورئيس مجموعة التنقيب في المنطقة، حسن أوغوز.

وأشار أوغوز إلى أنه لا يزال العديد من الممرات والأنفاق والصالات ينتظر التنظيف من الرمال والأتربة المتراكمة لمئات السنين.

وأشار إلى أن الاكتشافات المستخرجة حتى الآن تشير إلى أن الآثاريين ربما يقفون على أعتاب أكبر مدينة مبنية تحت الأرض في تركيا.

وتظهر الاكتشافات التي جرى الوصول إليها أن الهندسة المعمارية الأفقية المستخدمة في بناء المدينة كانت مميزة وتحتوي على فنون متطورة.

أشار أوغوز أيضاً إلى أن الرحالة الأوروبيين في القرن التاسع عشر أشاروا إلى هذه المنطقة باسم "سراييني" (Sarayini).

وتشبه المدينة القصر من جهة تصميمها وبنيتها المعمارية الفسيحة والمريحة والمترابطة، لذلك أطلق عليها بالتركية اسم "سراييني" (أي دهاليز القصر).

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
مجازر الاحتلال بغزة.. 100 شهيد معظمهم من منتظري المساعدات خلال يوم واحد
خسائر فادحة.. الاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود بينهم ضابط بكمين مركب جنوبي غزة
قائد فيلق القدس الإيراني يظهر في احتفالات وسط طهران متحدياً شائعات اغتياله للمرة الثانية
وكالة الطاقة الدولية تعلن عدم وجود تسرب لإشعاعات.. وأمريكا: هجماتنا قلَّصت قدرات طهران النووية
استشهاد مسنة في الضفة.. والاحتلال يواصل الهدم والتجريف والاعتقالات وسط استمرار اعتداءات المستوطنين
مقتل 4 جنود وجرح 17 في كمين مركَّب بغزة.. و"القسام" تعلن تنفيذ عمليات ضد جيش الاحتلال
ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى أكثر من 56 ألفاً.. و"أونروا" تحذّر من تحويل المساعدات إلى "فخ قاتل"
مصادر عبرية: 28 قتيلاً و3238 مصاباً بينهم حالات خطرة جراء الرد الإيراني على إسرائيل
تركيا ترحّب بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران وتدعو إلى التزامه
مخزون إيران النووي تحت الأرض.. أين اختفى اليورانيوم المخصب؟
"فخّ قاتل".. الأونروا تنتقد نظام المساعدات المدعوم من أمريكا في غزة
المعارضة الإسرائيلية تدعو لإنهاء الحرب في غزة واستعادة الأسرى بعد وقف إطلاق النار مع إيران
الناتو يشيد بالصناعات الدفاعية التركية ويؤكد ضرورة ربطها بالدول الأوروبية
قطر تستدعي سفير إيران وتُدين هجوم قاعدة العديد الأمريكية.. وطهران: هجومنا دفاع عن النفس
خروقات مستمرة.. 3 قتلى بقصف مسيّرة إسرائيلية سيارة جنوبي لبنان
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us