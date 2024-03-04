أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده ستواصل بذل ما بوسعها من أجل غزة.

جاء ذلك في خطاب ألقاه، الاثنين، عقب ترؤسه اجتماعاً للحكومة في المجمع الرئاسي بأنقرة.

وأوضح أردوغان أن "مستقبل أي دولة أو شعب يضفي الشرعية على السلب الممنهج للأراضي الفلسطينية المستمر منذ الحرب العالمية الثانية لن يكون في أمان".

وأشار إلى أن "تركيا تفعل ما بوسعها من أجل غزة وفلسطين وستواصل ذلك".

وشدد الرئيس التركي على وجود "حاجة مُلحة أكثر من أي وقت مضى ليكون العالم الإسلامي جسداً واحداً تماماً مثل لبنات جدار".

الحدود مع العراق

من جهة أخرى، أكد أردوغان مضي بلاده قدماً في مكافحة الإرهاب ولفت إلى أنها أوشكت على إتمام الطوق الذي سيؤمن حدودها مع العراق.

وذكر الرئيس أردوغان: "أوشكنا على إتمام الطوق الذي سيؤمن حدودنا مع العراق وخلال الصيف القادم سنكون قد حللنا هذه المسألة بشكل دائم".

وأضاف: "لدينا تحضيرات ستجلب كوابيس جديدة لأولئك الذين يعتقدون أن بإمكانهم تركيع تركيا عبر إقامة كيان إرهابي على حدودها الجنوبية".

وقال الرئيس أردوغان إن تركيا وقعت عقوداً مع 50 دولة لبيع 770 مسيرة حتى اليوم.

ولفت إلى أن حجم صادرات المسيرات في العام الماضي وحده بلغ 1.8 مليار دولار

وتايع: "بصادرات بلغت 633 مليون دولار حققنا رقماً قياسياً جديداً في قطاع الدفاع والطيران خلال أول شهرين من عام 2024".