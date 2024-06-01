سياسة
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لإحياء مفاوضات حرب غزة.. القاهرة تستضيف اجتماعاً بحضور أمريكي-إسرائيلي
تستضيف القاهرة، غداً الأحد، اجتماعاً مصرياً-أمريكياً-إسرائيلياً لبحث إعادة تشغيل معبر رفح، وسط جهود مكثفة تبذلها مصر للتوصل إلى هدنة بغزة.
لإحياء مفاوضات حرب غزة.. القاهرة تستضيف اجتماعاً بحضور أمريكي-إسرائيلي
خيام النازحين الفلسطينيين في رفح على الحدود مع مصر / صورة: AFP
1 يونيو 2024

ونقلت قناة القاهرة الإخبارية، عن مصدر مصري رفيع المستوى، السبت. قوله: "إن جهوداً مصرية مكثفة تُبذل للعودة إلى مفاوضات الهدنة بقطاع غزة في ضوء الطرح الأمريكي الأخير".

وأمس الجمعة، تحدث الرئيس الأمريكي جو بايدن عن تقديم إسرائيل مقترحاً من 3 مراحل يشمل وقفاً لإطلاق النار في غزة وإطلاق سراح المحتجزين وإعادة إعمار القطاع.

وكشف المصدر عن "اجتماع مصري-أمريكي-إسرائيلي مزمع عقده غداً بالقاهرة لبحث إعادة تشغيل معبر رفح في ظل تمسك مصر بالانسحاب الإسرائيلي الكامل من المنفذ".

ولفت إلى أن "مصر أكدت لجميع الأطراف موقفها الثابت والقائم على عدم فتح معبر رفح ما بقيت السيطرة الإسرائيلية على الجانب الفلسطيني منه".

وفي 6 مايو/أيار الجاري، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدء عملية عسكرية في رفح متجاهلاً تحذيرات دولية بشأن تداعيات ذلك، وسيطر في اليوم التالي على معبر المدينة الحدودي مع مصر.

وبوساطة مصر وقطر ومشاركة الولايات المتحدة، تجري إسرائيل وحماس منذ أشهر مفاوضات غير مباشرة متعثرة، فيما تتواصل الحرب الإسرائيلية على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، مُخلّفةً أكثر من 118 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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