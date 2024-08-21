وقالت متحدثة وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في مؤتمر صحفي بموسكو الأربعاء، إن القادة الغربيين يدعمون "الأعمال الإجرامية والإرهابية" التي ترتكبها كييف ضد المدنيين في منطقة كورسك.

وذكرت زاخاروفا أن "الهجمات الإرهابية التي تشهدها البلاد، وبخاصة المحاربون المرتزقة الأجانب والمعدات العسكرية الأجنبية في كورسك، تثبت أن الغرب يدعم كييف". وشددت على أن "هجوم أوكرانيا على منطقة كورسك بدعم شامل من الغرب وبموافقته، قضى على أي فرص لإجراء مفاوضات مع كييف".

وفي 6 أغسطس/آب الجاري أطلقت القوات الأوكرانية عملية واسعة النطاق على كورسك الروسية الحدودية، أسفرت عن اندلاع اشتباكات عنيفة مع الجيش الروسي، مازالت متواصلة إلى الآن.

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022 تشن روسيا هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام لكيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلاً في شؤونها".