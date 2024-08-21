سياسة
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موسكو تدين الدعم الغربي لهجوم كييف على كورسك وتعتبره قضى على فرص التفاوض
اتهمت موسكو الدول الغربية بدعم "الهجمات الإرهابية" التي ترتكبها القوات الأوكرانية في منطقة كورسك، محذرة من أنها تقضي بذلك على أي فرص لإجراء مفاوضات.
موسكو تدين الدعم الغربي لهجوم كييف على كورسك وتعتبره قضى على فرص التفاوض
زاخاروفا تدين دعم الدول الغربية للهجوم الأوكراني على كورسك (المصدر: تواصل اجتماعي) / Others
21 أغسطس 2024

وقالت متحدثة وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في مؤتمر صحفي بموسكو الأربعاء، إن القادة الغربيين يدعمون "الأعمال الإجرامية والإرهابية" التي ترتكبها كييف ضد المدنيين في منطقة كورسك.

وذكرت زاخاروفا أن "الهجمات الإرهابية التي تشهدها البلاد، وبخاصة المحاربون المرتزقة الأجانب والمعدات العسكرية الأجنبية في كورسك، تثبت أن الغرب يدعم كييف". وشددت على أن "هجوم أوكرانيا على منطقة كورسك بدعم شامل من الغرب وبموافقته، قضى على أي فرص لإجراء مفاوضات مع كييف".

وفي 6 أغسطس/آب الجاري أطلقت القوات الأوكرانية عملية واسعة النطاق على كورسك الروسية الحدودية، أسفرت عن اندلاع اشتباكات عنيفة مع الجيش الروسي، مازالت متواصلة إلى الآن.

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022 تشن روسيا هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام لكيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلاً في شؤونها".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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